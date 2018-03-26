這家國小圖書館專蒐藝術家畫冊 預計3年募5萬冊

2018-03-26 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



青山國小2016年將老舊圖書館進行大改造，設立全國首座藝術資料館「尚青A圖書館」，因空間充滿「誠品風」，每月辦駐校藝術家講座，成為學生最愛駐足停留的空間，去年底開放徵集國內外畫冊，預計達成1年千冊，3年5萬冊目標，要成為全國典藏最完整的藝術家畫冊圖書館。

25日是全國美術節，青山國小針對社區民眾舉辦「閱讀有藝、幸福國度」閱讀活動，現場有圖書館藝術畫冊導覽、藝術家作品展出，以及藝術畫冊學習單活動，並有草地野餐、草地音樂會、親子窯烤比薩與中西醫聯合義診等，吸引社區內多位親子到場參加。

小朋友看完畫冊後，將喜歡的畫描在學習單上，陳姓家長說，不僅訓練孩子對藝術畫作的觀察力，也開心跟同學彼此分享畫畫成果。校長鍾享龍表示，透過駐校藝術家對校內藝術創作及靜態畫冊的詮釋，學生更能了解創作者內心世界，也能培養深刻視角欣賞畫作。

為展現藝術教育成果，學生在活動上扮演「達文西」與「維梅爾」，向現場民眾介紹「蒙娜麗莎」、「戴珍珠耳環的少女」等作品，穿越時空相遇的有趣對話逗得觀眾笑聲不斷，學校中庭也同步展出藝術家畫作，讓親子們提升藝術欣賞與美感能力。