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張大春作「致中閔書」 管爺轉貼臉書表達心境

天空纜線遭酸市政缺失 侯友宜：會持續不斷改善

2018-03-25 20:40聯合報 記者張世杰╱即時報導

前新北市副市長侯友宜在臉書放上密密麻麻的電線照片，表示在想能否在建設捷運和汙水下水道工程時，一併整合䌫線，爭取民進黨提名參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今天上午說，侯友宜把市政缺失拿來說嘴，質疑「侯友宜自己打臉自己」；侯友宜晚間受訪時表示，新北市一直在做清除天空纜線，這項工作他會持續不斷去做，希望在任內把天空纜線問題大幅度改善。

侯友宜今天晚上出席蘆洲扶輪社復康巴士胖卡咖啡車捐贈行程，針對吳秉叡質疑，侯友宜表示，感謝秉睿很關心他，清除天空纜線是很重要工作，新北市一直在做，也無法在2任做完，所以這項工作他會持續不斷去做，希望在任內把天空纜線大幅度改善。

媒體追問對方是否借題發揮？侯友宜指出，謝謝大家一起關心這議題，秉睿關心新北市天際線是好事，大家一起關心市政。

侯友宜出席活動致詞時說，感謝蘆洲扶輪社捐贈新北市復康巴士，他在新北市府7年2個月又11天，主管業務是社會局，常常有機會跟做公益團體在一起，而蘆洲扶輪社長期給予公益支持，光醫療保健的行動服務車就好幾輛。

侯友宜表示，他離開新北市府很捨不得，也感念大家，尤其對於需要幫忙的身心障礙者，扶輪社都看的到、適時伸出援手，「感謝有你們真好」，他也特別感謝三重蘆洲區資深議員鄭金隆，讓他在推動市政時得到很多支持力量。

前新北市副市長侯友宜今天晚上出席蘆洲扶輪社復康巴士胖卡咖啡車捐贈行程。圖／侯友宜...
前新北市副市長侯友宜今天晚上出席蘆洲扶輪社復康巴士胖卡咖啡車捐贈行程。圖／侯友宜競選辦公室提供
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