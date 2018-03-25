天空纜線遭酸市政缺失 侯友宜：會持續不斷改善
前新北市副市長侯友宜在臉書放上密密麻麻的電線照片，表示在想能否在建設捷運和汙水下水道工程時，一併整合䌫線，爭取民進黨提名參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今天上午說，侯友宜把市政缺失拿來說嘴，質疑「侯友宜自己打臉自己」；侯友宜晚間受訪時表示，新北市一直在做清除天空纜線，這項工作他會持續不斷去做，希望在任內把天空纜線問題大幅度改善。
侯友宜今天晚上出席蘆洲扶輪社復康巴士胖卡咖啡車捐贈行程，針對吳秉叡質疑，侯友宜表示，感謝秉睿很關心他，清除天空纜線是很重要工作，新北市一直在做，也無法在2任做完，所以這項工作他會持續不斷去做，希望在任內把天空纜線大幅度改善。
媒體追問對方是否借題發揮？侯友宜指出，謝謝大家一起關心這議題，秉睿關心新北市天際線是好事，大家一起關心市政。
侯友宜出席活動致詞時說，感謝蘆洲扶輪社捐贈新北市復康巴士，他在新北市府7年2個月又11天，主管業務是社會局，常常有機會跟做公益團體在一起，而蘆洲扶輪社長期給予公益支持，光醫療保健的行動服務車就好幾輛。
侯友宜表示，他離開新北市府很捨不得，也感念大家，尤其對於需要幫忙的身心障礙者，扶輪社都看的到、適時伸出援手，「感謝有你們真好」，他也特別感謝三重蘆洲區資深議員鄭金隆，讓他在推動市政時得到很多支持力量。
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