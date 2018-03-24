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創校50年第一次 北市五常國小喜迎園遊會

2018-03-24 20:19聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

「有史以來第一次辦！」台北市中山區五常國小創校50年，今天首度辦理園遊會，這對全校師生家長來說可是一件大事，連社區也共襄盛舉，校園內擺出近50個攤位，每一攤都熱鬧滾滾，成為五常國小學生另類的兒童節禮物。

現在沒有辦過園遊會的學校已經不多了，五常國小校長莊訪祺去年來到五常國小後，覺得可以藉此鼓勵學生，決定舉辦園遊會慶祝兒童節。消息一出，小朋友躍躍欲試，萬般期待，連在班上也常討論不休。

校方聯合家長會，兩個月前就著手籌辦，在取得教育局的兒童節活動經費4萬多元後，找廠商搭帳篷，除了各班擺攤，家長會也邀請校外單位參加義賣，藉此募捐經費。

今天上午9點半園遊會揭幕，小朋友人手一張80元禮券，這就是他們今年的兒童節禮物。拿著禮券逛攤位，看見四年一班使出渾身解數，一攤吃喝玩樂全包了；四年三班化身小型遊樂場，搬出戳戳樂、射飛鏢和彈珠台；社區志工也到校設攤展示螢火蟲生態導覽的成果。

其中，四年四班導師想出花招，將打地鼠遊戲搬進校園，由學生輪流扮演地鼠，從紙箱中探出一顆頭讓遊客拿氣球棒槌擊打，趣味十足，大受歡迎。扮地鼠的江承祐說「一點都不痛！」反而是雙腿一直蹲下起立比較累。

莊訪棋說，園遊會是校史近50年第一次，意義非凡，除老師帶領學生規劃園遊攤位，也是學生學習成果展現的機會，開幕表演、美術、書法及社團作品靜態展覽，雖然老師都累癱，但期待透過這些，給五常的孩子不同於以往的兒童節慶祝活動與回憶，未來也會持續辦理。

原本預計12點結束的園遊會，11點剛過就有不少家長大喊「已經賣光光」；家長會估算，今日共回收約30萬元的禮券，除了各班有了班費收入可回饋學生，家長會也募得5萬元家經費，減少今年的募款壓力。

打地鼠遊戲搬近校園，小朋友化身地鼠，從紙箱中探出頭，讓小朋友拿氣球棒槌擊打，趣味...
打地鼠遊戲搬近校園，小朋友化身地鼠，從紙箱中探出頭，讓小朋友拿氣球棒槌擊打，趣味十足。記者魏莨伊／攝影
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台北市五常國小全校師生家長踴躍參加，社區也共襄盛舉，熱鬧滾滾。記者魏莨伊／攝影
台北市五常國小全校師生家長踴躍參加，社區也共襄盛舉，熱鬧滾滾。記者魏莨伊／攝影
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台北市五常國小第一次舉辦園遊會慶祝兒童節。記者魏莨伊／攝影
台北市五常國小第一次舉辦園遊會慶祝兒童節。記者魏莨伊／攝影
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創校50年，台北市五常國小第一次舉辦園遊會慶祝兒童節，四年四班學生化身地鼠，從紙...
創校50年，台北市五常國小第一次舉辦園遊會慶祝兒童節，四年四班學生化身地鼠，從紙箱中探出頭，讓小朋友拿氣球棒槌擊打，趣味十足。記者魏莨伊／攝影
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兒童節禮券義賣
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