考公職怪招 不去圖書館、玩手遊 他照樣上榜

2018-03-23 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



不少人為了公職考試，每日抱著書本、整日「泡」圖書館低頭猛K書，但28歲謝淳安卻捨棄安靜環境，選在咖啡店讀書，他說，圖書館太安靜了，反而在咖啡店裡，在咖啡香的氛圍下，讀書更有效率，另外，玩線上遊戲、手遊等，也能紓壓，只要不沉迷。謝淳安特有的「讀書怪招」，讓他成功考上地方特考。

去年地方特考錄取榜生謝淳安，是新北市中和人，淡江大學化學工程與材料工程學系研究所碩士畢業，畢業即分發到台南市柳營區的偏鄉國小服替代役，從沒想過要考公職的他，在那一年的替代役日子，他的人生出現轉變。

謝淳安說，當替代役時，不是只有送公文這麼簡單，學校偏僻又缺乏資源，在人手不足下，簡直什麼都要兼，整理環境、拔草當工友，甚至老師不在，就得幫忙到教室內幫忙看學生，雖然每天很忙碌，但生活很豐富精彩，也因此和校長、主任、老師及學生打成一片，變成超麻吉。

謝淳安因在校服務而愛上教育工作，為了加入教育行政行列，投入公職考試，一年半前開始準備，才進補習班沒多久，就先參加考試吸取經驗，之後才認真準備第二次考試，最後卻落榜，連考三次才成功，他說，希望能將這股熱忱延續到教育行政單位。

有理工背景的謝淳安，對於讀書方式很有想法，謝淳安說，誰說唸書一定得到圖書館，只要用心，即便在很吵的環境，也不受影響，太安靜反而悶。