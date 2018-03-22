大巨蛋能否辦演唱會惹議 柯P派陳景峻協調

2018-03-22 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋爭議不斷，北市都發局長林洲民日前表示，大巨蛋觀眾席低於地面7公尺，若不變更設計或重送台灣建築中心審查，恐無法辦演唱會；儘管中央去年早已函釋，大巨蛋可用「臨時使用」方式申請演唱會，但都發局卻有不同看法，讓遠雄揚言撤案不再進行都審。北市府今為此舉行內部會議，由副市長陳景峻協調，請營建署再解釋法規疑義。

北市都發局長林洲民上周指大巨蛋違反「建築技術規則」第97、127條，以逃生梯動線、觀眾席位置不符規範為由，尤其是第127條規定，演唱會觀眾席不可低於地面7公尺，大巨蛋觀眾席已低於地面10.5公尺，未來恐不能辦演唱會。

為此，遠雄發函回擊，指沒有「建築技術規則」問題，並要求4月3日都審大會暫緩90天，否則不排除撤掉都審申請，遭都發局悍然拒絕。

據悉，遠雄揚言撤件，令北市府始料未及，若大會添變數，4月9日台北市議會開議後，大巨蛋議題恐再成為箭靶；市長柯文哲今受訪表示，遠雄「一定要送件」，他不會刁難遠雄，但這麼多人在看，也不會放水，還說「不審、不看，那我怎麼給你過？」並透露北市府下午將開會討論大巨蛋案。

陳景峻晚間表示，柯市長已指定他全權負責，針對雙方爭議的「建築技術規則」第97、127條，會尋求營建署解釋，畢竟中央仍是上級長官。

至於遠雄不排除撤案都審，陳景峻說，撤件是遠雄權利，但未來該怎麼辦？恐必須走司法程序，形同兩敗俱傷、關係鬧僵，從長遠來看，整個BOT精神蕩然無存。

遠雄發言人楊舜欽則表示，遠雄最終還是會進入都審，只是要先釐清法律爭議，內部也還在研議是否撤案，仍沒把話說死。