影╱9年捐宜蘭上億 林宏裕：反對留太多遺產給子孫

2018-03-22 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台北科技大學教授林宏裕9年來，共捐了1億2500萬元給宜蘭辦理社會福利與慈善，今天與代理縣長陳金德簽約，再捐1千萬元，對林宏裕長年捐助行善，陳金德頒授林宏裕榮譽縣民的殊榮。

林宏裕是宜蘭人，成立陽光基金會幫助社會，捐給台北科大有4億元，連續9年捐宜蘭有上億元。

對於捐款還是要財產留給後代？他今天在捐贈簽約儀式上說，有人問過他：「「你這樣做，財產花光了用來做公益，精神上固然很值得獎勵， 但現實上你要捐出很多錢，你對子孫，對祖先如何交代？」

林宏裕說，對祖先而言，光耀門楣就是責任，四處做公益、慈善事業，就可算是光耀門楣，對子孫而言，他只要給他們良好的生活環境，接受好的教育，再給他們適量的遺產這就夠了，其他的，要自行努力，在社會上做個有用的人，不要靠老爸的遺產生活，而要靠自己打拼，至少能養活自己與家庭，行有餘力，多做公益善事。