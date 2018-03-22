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影╱9年捐宜蘭上億 林宏裕：反對留太多遺產給子孫

2018-03-22 12:06聯合報 記者羅建旺╱即時報導

台北科技大學教授林宏裕9年來，共捐了1億2500萬元給宜蘭辦理社會福利與慈善，今天與代理縣長陳金德簽約，再捐1千萬元，對林宏裕長年捐助行善，陳金德頒授林宏裕榮譽縣民的殊榮。

林宏裕是宜蘭人，成立陽光基金會幫助社會，捐給台北科大有4億元，連續9年捐宜蘭有上億元。

對於捐款還是要財產留給後代？他今天在捐贈簽約儀式上說，有人問過他：「「你這樣做，財產花光了用來做公益，精神上固然很值得獎勵， 但現實上你要捐出很多錢，你對子孫，對祖先如何交代？」

林宏裕說，對祖先而言，光耀門楣就是責任，四處做公益、慈善事業，就可算是光耀門楣，對子孫而言，他只要給他們良好的生活環境，接受好的教育，再給他們適量的遺產這就夠了，其他的，要自行努力，在社會上做個有用的人，不要靠老爸的遺產生活，而要靠自己打拼，至少能養活自己與家庭，行有餘力，多做公益善事。

林宏裕說：「我很反對留給子孫太多遺產，這容易養成懶散的習慣，容易陷入花天酒地的享樂生活，甚或沾染賭與毒，這會殘害子孫一生。」林宏裕表示，相反地，只給子孫適量的遺產，他若想要有更好的生活，就得好好努 力工作，不要當米蟲，而多出來的遺產可以用來做有意義的事。

台北科技大學教授林宏裕（中）9年來，共捐了1億2500萬元給宜蘭辦理社會福利與慈...
台北科技大學教授林宏裕（中）9年來，共捐了1億2500萬元給宜蘭辦理社會福利與慈善，今天與代理縣長陳金德簽約，再捐1千萬元。記者羅建旺／攝影
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遺產陳金德
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