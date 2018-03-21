鎖定ICT、金屬機械、綠能和生技 新北助企業南向

2018-03-21 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



亞洲台灣商會聯合會今拜會新北市府，針對新南向發展和投資交流，總會長江文洲建議，可憑台灣的研發能力，結合東南亞台商網絡，建構夥伴關係。接見的新北市副市長葉惠青則說，目前正鎖定ICT、金屬機械、綠能和生技等主力產業，深化合作交流。

江文洲今率55位會員代表拜會新北市，產業界有來自新北市工業會、新北市智慧城市產業聯盟及新北市綠色能源產業聯盟等近40家企業出席。

江文洲說，目前南進拓展的台商已在當地築起綿密的人際網絡與產業基礎，建議政府可憑台灣的研發能力，結合東南亞台商網絡及既有基礎，建構夥伴關係。

葉惠青表示，新北市5年前，結合新北市工業會等各公協會力量，透過出口拓銷、採購商洽會及海外參展等，協助新北企業前進東協、南亞及紐澳等國家，也獲得當地台商組織大力支持與協助。

葉惠青進一步說，市府希望扮演媒介角色，協助新北企業強化與東協國家台商的鏈結，增進合作契機。目前正鎖定ICT、金屬機械、綠能和生技等主力產業，深化合作交流的機會。