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汐止郵局走過2甲子 終於有自己新家

2018-03-21 19:08觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

走過2甲子汐止郵局終於有自己的新大樓，預定在四月九日搬新家，原有的保長坑及大同路...
走過2甲子汐止郵局終於有自己的新大樓，預定在四月九日搬新家，原有的保長坑及大同路二段的郵局將停止服務。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止郵局從民國前14年就開始提供郵政服務，轉眼間走過2甲子，只是一直以來都沒有屬於自己的廳舍，都是用租的，也經過幾次搬遷，現在新的郵局已經蓋好，在大同路三段保長坑地區，就預定在四月九日搬新家，原有的保長坑及大同路二段的郵局也將在4月3日最後一天辦公後停止服務。

全新興建的汐止郵局就座落在大同路三段保長坑，經過十年的規劃興建，終於己經完工，並且就要在下個月初正式進駐，也讓在地方服務超過一百年的汐止郵局終於有了自己的家。

汐止郵局經理簡俊民表示，在民國前14年，汐止郵局開始提供服務，己經超過2甲子，歷經變遷，一直以來都沒有屬於自己的局屋，之前都是以租賃的方式，也經過幾次搬遷，目前在大同路二段的汐止郵局也服務了15年，不過，畢竟不是屬於自己的局屋，現在新居就要落成，提供更寬敝更舒適的服務環境，至於舊的郵局當然也得跟著搬，包括分信、包裹都集中到新郵局二樓，再加上舊的保長坑郵局距離新的郵局很近，所以，將採取合併。

汐止郵局經理簡俊民表示，包括目前汐止國中斜對面的舊汐止郵局、還有保長坑郵局，都將在4月3日最後一天辦公後，停止服務，民眾未來得到鄰近的龍安或是南昌郵局，至於這座全新也是汐止最大的郵局將在4月9日開始營運，當天也準備小禮物大方送。

啟用前，議員沈發惠服務處也特地到新郵局關心並且表示，因為，保長坑一帶貨櫃場很多，汐止郵局這裡就有三個，進天進出的貨櫃車多，交通也是大問題，也將了解問題後，協助解決，讓未來民眾到郵局安全方便。

郵局沈發惠
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