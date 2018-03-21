南港、立院換地進行式? 北市財政局：僅是無償撥用

2018-03-21 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後，力推立法院、南港瓶蓋工廠換地案，強調要用「一地換五地」，不過去年因議會表決未過而卡關，北市府今年則是改用無償撥用的方式，交換立法院、南港瓶蓋工廠的土地管理權，其中南港瓶蓋工廠已在今年2月底走完無償撥用程序，市府已拿到管理權，至於立法院的土地，目前立院還在寫撥用計畫書，後續會交由行政院審議。

財政局表示，一旦完成撥用程序，立法院未來將不用再繳交每年5200萬元的年租金，北市府則可以利用南港瓶蓋工廠作為青創基地使用。

北市府財政局長陳志銘表示，無償撥用的例子過去也有，如今只是讓立法院自行管理，未來若是立法院搬家，那麼管理權還是會回到北市府手中。

至於為什麼之前不走無償撥用，而是處分案？陳志銘解釋，處分案的好處，是可以一刀切得乾乾淨淨，雙方兩不相欠，不過撥用後續卻是「你中有我、我中有你」，甚至創造收益還要和中央分享，比較麻煩，因此一開始才會想要用換地的方式處理。

不過由於去年議會決議否決市府換地提案，如今卻是用無償撥用的方式處理，恐引發府會關係緊張。對此，陳志銘表示，事前確實沒有告知議會，不過當初議會決議是產權不得移轉，這和議會的決議並不衝突，市府還是保有立院土地的產權。