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免費老花眼鏡 新北萬名老人受惠

2018-03-21 11:27聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北去年結合無名氏捐贈善款推出「關懷爸媽視角專案」，到新北29區辦理視力檢查活動，贈送1萬6624位長輩老花眼鏡，今年3月新北再度宣布啟動服務，目前也有9342人配鏡，市長朱立倫今還陪伴銀髮族配老花眼鏡，讓銀髮族高呼「太棒了」。

朱立倫說，許多長輩去年沒參加到配鏡服務，今年決定再度以無名氏的善款擴大辦理，結合台北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣的眼鏡行，不限配鏡時間及數量，符合資格的就可以前往新北敬老眼鏡行配鏡。

新北社會局指出，寶島眼鏡公司今年也有61家新北的門市加入「新北敬老眼鏡行」，甚至採取電話預約制，每周一至周五下午1時至4時提供預約。

前往配鏡的長者呂永福說，先前是在西藥房買的老花眼鏡，只要帶著看得到字就好了，沒有像現在經過專業的驗光。朱立倫也全程伴呂永福進行驗光、配鏡，朱立倫還笑說，小時候檢查眼鏡視力，都是同學在旁邊暗示答案。

社會局長張錦麗說，除了免費送老花眼鏡外，長輩隨著年紀增長生理機能退化，定期檢查可以避免疾病嚴重化，及早篩檢、及時就醫處理，也希望身為子女能夠多關心父母眼睛問題。

衛生局表示，相關資訊及敬老眼鏡行名冊，請上衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」http://www.health.ntpc.gov.tw/查詢，或洽詢電話02-22535078。

新北市長朱立倫(中)陪伴長輩前往配老花眼鏡，並提醒記得要定期檢查了解自身眼睛狀況...
新北市長朱立倫(中)陪伴長輩前往配老花眼鏡，並提醒記得要定期檢查了解自身眼睛狀況。記者王敏旭／攝影
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新北市長朱立倫(右)陪伴長輩前往配老花眼鏡，並提醒記得要定期檢查了解自身眼睛狀況...
新北市長朱立倫(右)陪伴長輩前往配老花眼鏡，並提醒記得要定期檢查了解自身眼睛狀況。記者王敏旭／攝影
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新北去年結合無名氏捐贈善款推出「關懷爸媽視角專案」，贈送1萬6624位長輩老花眼...
新北去年結合無名氏捐贈善款推出「關懷爸媽視角專案」，贈送1萬6624位長輩老花眼鏡，今年目前也有9342人配鏡。記者王敏旭／攝影
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朱立倫銀髮族視力

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