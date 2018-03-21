免費老花眼鏡 新北萬名老人受惠

2018-03-21 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北去年結合無名氏捐贈善款推出「關懷爸媽視角專案」，到新北29區辦理視力檢查活動，贈送1萬6624位長輩老花眼鏡，今年3月新北再度宣布啟動服務，目前也有9342人配鏡，市長朱立倫今還陪伴銀髮族配老花眼鏡，讓銀髮族高呼「太棒了」。

朱立倫說，許多長輩去年沒參加到配鏡服務，今年決定再度以無名氏的善款擴大辦理，結合台北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣的眼鏡行，不限配鏡時間及數量，符合資格的就可以前往新北敬老眼鏡行配鏡。

新北社會局指出，寶島眼鏡公司今年也有61家新北的門市加入「新北敬老眼鏡行」，甚至採取電話預約制，每周一至周五下午1時至4時提供預約。

前往配鏡的長者呂永福說，先前是在西藥房買的老花眼鏡，只要帶著看得到字就好了，沒有像現在經過專業的驗光。朱立倫也全程伴呂永福進行驗光、配鏡，朱立倫還笑說，小時候檢查眼鏡視力，都是同學在旁邊暗示答案。

社會局長張錦麗說，除了免費送老花眼鏡外，長輩隨著年紀增長生理機能退化，定期檢查可以避免疾病嚴重化，及早篩檢、及時就醫處理，也希望身為子女能夠多關心父母眼睛問題。