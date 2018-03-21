北市掃墓公車 3月24日起連續八個假日行駛

2018-03-21 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



臺北市富德公墓、南港軍人公墓、陽明山第一公墓等三大主要墓區，規劃五線免費掃墓公車，於3月24、25及4月1、4、5、6、7、8日等連續八個例假日，由首都客運、台北客運、大都會客運聯合團隊負責行駛掃墓公車。 圖／首都客運集團提供 分享 facebook 因應今（2018）年清明節掃墓民眾需求，台北市政府交通局與台北市公共運輸處，在台北市富德公墓、南港軍人公墓、陽明山第一公墓等三大主要墓區，規劃五線免費掃墓公車，於3月24、25及4月1、4、5、6、7、8日等連續八個例假日，由首都客運、台北客運、大都會客運聯合團隊負責行駛，以掃墓公車替代民眾自行開車上山，避免墓區道路因交通壅塞所造成的不便。

由於崇德線受道路條件限制，僅能採中型巴士營運，運能十分有限，欲前往富德公墓、富德靈骨樓掃墓的民眾，敬請搭乘捷運至動物園站2號出口轉乘掃墓公車木柵線，或至南港站搭乘270、藍25等公車至中華科技大學轉搭掃墓公車南港線，崇德線公車則留給在崇德街沿線掃墓的民眾搭乘。

首都客運公司延續往年於富德靈骨樓、富德公墓辦公室、陽明山靈骨樓等三大轉運點附設乘客服務中心，提供各項便民服務，另為避免民眾候車過久，各路線尖峰時刻不斷派車，以提高路線的疏運能量。

預期今年清明節連續假期赴上述墓區掃墓的民眾將達90餘萬人次以上，根據往年經驗，清明節當日是掃墓人潮的高峰，建議民眾避開連續假期掃墓尖峰時段，提早上山掃墓，並多加利用大眾運輸工具，避免道路壅塞及找不到停車位的困擾。