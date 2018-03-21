為老人共餐把關 入點食安稽查

2018-03-21 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



為推廣老人福利，北市社會局今年共編列13億用於老人共餐，目前全北市共有325處據點提供長者免費共餐服務，其中有六成共餐聚點都是現場自設廚房，由志工現場烹飪提供長者餐點，但食物處理過程衛生恐無把關，因此衛生局今年起將針對150處共餐據點列冊輔導，為長者飲食把關。

衛生局參議王明理表示，今年度起衛生局編列110萬元，指派專家與衛生局人員首度到共餐聚點進行衛生輔導，教育烹飪人員食品衛生觀念。

王明理強調，針對150處據點，今年都以輔導為主「絕對不會開罰」，主因是老人供餐據點多為里上熱心人士免費提供場地、人力等，因此以輔導教育取代罰責，避免澆熄民眾助人的熱心。

今年老人共餐聚點的衛生輔導重點，王明理說，第一項要求為食材來源要能溯源，確保產品來源安全，第二是要求烹飪人員身體健康，不可有傳染力強的疾病，如Ａ型肝炎與肺結核等，第三是要求烹飪器材乾淨衛生、有效消毒，第四是現場環境要衛生，生熟食用的砧板要分開。

台北市長柯文哲昨也到場與老人用餐，他表示，全北市有450多個里，而共餐聚點有325處，目前不急著廣設共餐聚點，主要希望可以將目前運作中的據點先辦理好，再考慮增設據點。