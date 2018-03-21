為老人共餐把關 入點食安稽查
為推廣老人福利，北市社會局今年共編列13億用於老人共餐，目前全北市共有325處據點提供長者免費共餐服務，其中有六成共餐聚點都是現場自設廚房，由志工現場烹飪提供長者餐點，但食物處理過程衛生恐無把關，因此衛生局今年起將針對150處共餐據點列冊輔導，為長者飲食把關。
衛生局參議王明理表示，今年度起衛生局編列110萬元，指派專家與衛生局人員首度到共餐聚點進行衛生輔導，教育烹飪人員食品衛生觀念。
王明理強調，針對150處據點，今年都以輔導為主「絕對不會開罰」，主因是老人供餐據點多為里上熱心人士免費提供場地、人力等，因此以輔導教育取代罰責，避免澆熄民眾助人的熱心。
今年老人共餐聚點的衛生輔導重點，王明理說，第一項要求為食材來源要能溯源，確保產品來源安全，第二是要求烹飪人員身體健康，不可有傳染力強的疾病，如Ａ型肝炎與肺結核等，第三是要求烹飪器材乾淨衛生、有效消毒，第四是現場環境要衛生，生熟食用的砧板要分開。
台北市長柯文哲昨也到場與老人用餐，他表示，全北市有450多個里，而共餐聚點有325處，目前不急著廣設共餐聚點，主要希望可以將目前運作中的據點先辦理好，再考慮增設據點。
柯文哲說，根據社會局資料，大約五年後，台北市老年人口將達全市總人口數的百分之二十，但社會局沒有這麼多人力照顧這些老人，因此「老人照顧老人」才是主力，辦老人共餐，這些據點讓老人除了吃飯還能一起唱歌、玩3Ｃ。
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