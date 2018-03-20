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石門資收站回收再利用 廢電視變裝置藝術

2018-03-20 22:35觀天下 記者廖品涵／石門報導

金山區清泉市民活動中心志工就與里長陳麗蘭(右二)一起將回收的電視機活化成為獨特的...
金山區清泉市民活動中心志工就與里長陳麗蘭(右二)一起將回收的電視機活化成為獨特的裝置藝術。 圖／紅樹林有線電視提供
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每個月裡黃金資收站回收的廢棄物，如何發揮巧思打造成環境妝點的藝術品？在金山區清泉市民活動中心志工就與里長陳麗蘭一起將回收的電視機活化成為獨特的裝置藝術，更將一旁的髒亂點美化打造開心農場，讓清泉里變得充滿藝術氣息，銀髮長輩還能夠吃到看得見的安心蔬果。

金山區清泉市民活動中心，在里長與志工的巧思發揮下，改變成全新的面貌，利用每個月都有的黃金資收回收物活化再美化社區，原本一旁將近一分地的髒亂點，也在志工的整理過後成為開心農場。

清泉里長陳麗蘭表示，春天正是耕種的季節，現在整地種菜，未來這些友善耕作的蔬果都將供銀髮族共餐使用，讓里內的長輩享用看得見的健康。

志工們趁著好天氣趕緊整地，種下菜苗，就是希望在下一次銀髮共餐活動中，能夠有蔬果供應，而一旁活動中心前廣場，在志工的巧手改造後，出現一處電視牆，特色又充滿創意的裝置藝術，全都由回收物改造而成，再搭配綠美化植栽，成為里內一大特色亮點。

清泉里長陳麗蘭指出，髒亂點美化以及資收物活化再點綴過後的清泉市民活動中心，變得更加明亮整潔，更在與志工們一同腦力激盪，巧手發揮創意的過程當中，不僅大家都成了生活的藝術家，看著生活周遭的環境品質提升，更加也讓志工與里民們都獲得了無限的滿足與成就感。

裝置藝術金山

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