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新北打造捷運生活圈 三環三線今年底車站增41座

2018-03-20 13:26聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

三環三線路網建設積極推動中，新北市政府捷運工程局長趙紹廉今天在市政會議中報告，新北市捷運服務每10萬人擁有的車站數為1.03，相較於台北市3.24、東京3.14及新加坡2.20，「都不及以亞洲各主要都市的一半」，但經過市府團隊7年多努力，預計今年底可建設完成的捷運里程數將增加52公里，車站數增加41座，完成三環三線全部里程佔比的56.8%。

捷運工程局表示，為了加速推動三環三線，市府團隊在等待綜規報告核定的時間，先啟動設計與管線遷移等先期工程，採用設計與施工並進的統包作業縮短施工期。趙紹廉指出，檢視新北市推動的捷運計畫，淡海輕軌第一期、安坑輕軌、捷運三鶯線從綜合規劃核定到通車皆不超過10年，舉例來說，淡海輕軌綠山線，預計在統包工程發包1499天後通車，就只花了約4年多的時間。

三環三線逐步完成，自102年起新莊線全線、104年頂埔線、106年機場線通車，接下來預計今年底淡海輕軌綠山線、環狀線第一階段、108年淡海輕軌藍海線、110年安坑輕軌、111年淡海輕軌二期、112年三鶯線等等。

趙紹廉表示，新北市共投入台幣2387.69億元打造捷運生活圈，縮短通勤成本、提升交通機能，屆時三環三線完成後，新北市境內捷運路線可達144.4公里、126座車站，將有20個捷運交會站，捷運路線間轉換不需再進入台北市中心，各地區至路網中心只要20分鐘。

趙紹廉還說，大台北的捷運建設主要發展在台北市，升格前，新北市每十萬人車站服務數量只有台北市的1／3，接下來將改變空間距離與城市發展結構，讓大台北都會區整體均衡發展，另外新北市已將輕軌計畫整合為單一系統並採國車國造，也希望中央能支持將輕軌的規格標準化，讓國內輕軌朝單純化、最佳化、本土化發展，以發展國內軌道產業與降低輕軌營運維護成本，並培養國內軌道工業人才。

三鶯線國道三號邊坡路段帽梁鋼模架設施工。圖／新北市捷運局提供
三鶯線國道三號邊坡路段帽梁鋼模架設施工。圖／新北市捷運局提供
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安坑輕軌位於安一路三孔隧道施工現況。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌捷運

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