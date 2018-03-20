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大巨蛋掀戰火！審查會在即 遠雄突申請暫緩90天

2018-03-20 11:56聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋設計變更案，將於4月3日進入台北市都市設計審議委員會大會討論，不過，上週北市都發局主張，大巨蛋違反「建築技術規則」第97條、127條，更爆出恐不能辦演場會爭議，北市府、遠雄隔空交火，如今大巨蛋又掀波瀾；北市府昨天下午收到遠雄發函，遠雄表達依相關規定，申請審議暫緩90天，讓4月3日審議會能否如期舉行添變數，大巨蛋何時復工遙遙無期；遠雄發言人楊舜欽受訪表示，若北市府不同意暫緩，遠雄不排除撤件。

北市都發局都市設計科長羅文明表示，昨天確實已收到遠雄發函要求暫緩審議，至於是否同意，目前局內尚未正式討論；媒體詢問，若北市府同意展延，將從何時起算？羅說，從遠雄正式收到公文的當天起算。

「建築技術規則」第127條規範，演唱會觀眾席不可低於地面7公尺以下，台北市都發局長林洲民13日表示，大巨蛋場地位於地面下10.5公尺，明顯不符合規範，引發外界熱議「大巨蛋不能辦演唱會」。

林洲民13日提到，遠雄若不變更設計，也可向營建署提出申請，透過「性能式法規」審查，免適用「建築技術規則」，不過，此舉代表大巨蛋必須重新回到台灣建築中心審查。

遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋這次變更設計沒有涉及「建築技術規則」第97條、127條，營建署也已發函解釋，且都審也非建築技術規則主管機關，遠雄不可能重新申請性能審查、回到台建中心。

楊舜欽指出，民國100年北市府核發大巨蛋建照，現在又檢討「建築技術規則」，等於在質疑當時建照合法性，那就北市府先確認發的建照是否具有效力後，再來進行審議，所以遠雄依相關規則，申請審議暫緩90天，並強調若北市府不同意暫緩，遠雄不排除撤件。

大巨蛋全面復工尚須過三關，包括台北市都市設計審議委員會、台北市環境影響評估委員會、建照變更。

大巨蛋。圖／本報資料照
大巨蛋。圖／本報資料照
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大巨蛋演唱會

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