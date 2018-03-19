貓空違規店家難合法化 北市府放寬開發條件

2018-03-19 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



貓空擁有不少違法店家，北市府同意業者以「開發許可」方式就地合法，不過，仍有49間業者不符合開發條件遭退回，北市都發局擬再放寬開發條件，包括鬆綁臨接道路寬度、減設停車位等，給予49間業者「敗部復活」機會。

貓空國際觀光茶情商圈協會理事長張侑霖認為，大家都想申請「開發許可」，但首要條件必須取得全數土地同意書，尤其貓空歷史久遠，土地產權相當複雜，許多土地所有權人可能在國外、或離世，土地整合非常不容易。

張侑霖表示，北市府提出解套方案，是百年難得一見的好事，就算借錢也要來做，但土地取得是最大罩門，建議北市府官員多來貓空，了解店家生態和苦衷，不要一直在辦公室裡擬法案。

位於文山區的貓空屬於保護區，山上超過60間店家為既存違建，北市府97年受理店家申請「開發許可」，100年截止申請，共計61間業者提出申請，卻有49間不符合開發條件遭退件，就地合法遙遙無期。

針對49間業者，都發局考量山上地理環境，決定放寬條件，譬如連接道路最小寬度不用15公尺，減設法定停車空間等；都發局指出，當初開發條件採取高標準，才發現能夠符合的業者少之又少，在不影響水土保持、消防安全前提下，酌予放寬條件。

不過，根據都發局評估，這次放寬開發條件，49間業者中，僅約5至10間業者可以解套受惠；至於土地所有權問題，都發局坦言，土地牽涉私權不可能放寬，未來會盡量協助剩餘30幾間業者，思考其它方式輔導。

都發局表示，配合相關放寬開發條件，將擬定「貓空地區開發許可都市計畫修訂案」，須等台北市都市計畫委員會審議通過才會公告上路。