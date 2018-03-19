淡水新市鎮吉野櫻盛開 賞花不用人擠人

2018-03-19 20:27 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區北投子溪畔的吉野櫻盛開，由於就在新市鎮的住宅區旁邊，許多居來到這裡散步感受櫻花浪漫氣息。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook

淡水區新市鎮的北投子溪畔旁步道吉野櫻都開滿紛色的櫻花，相當美麗，由於就在新市鎮的住宅區旁邊，許多附近居民一大早，就來到這裡散步感受櫻花浪漫氣息，加上櫻花都種了有六年多，因此同時盛開的情況，真的不輸天元宮的櫻花。

淡水新市鎮住宅區旁的北投子溪畔旁步道的吉野櫻，從上星期開始，不少住在附近的居民發現，從淡水中山北路旁的步道入口，沿著北投子溪旁的人行步道，一直到北新路福德廟出口，路旁都開滿紛色的櫻花，相當美麗，而這幾天氣候相當不錯，許多附近居民一大早，就來到這裡散步感受櫻花浪漫氣息。

附近居民表示，住在這裡已經十多年，還沒有看過櫻花盛開的樣貌，而今年可以說算是開的最好的一次。

北投里長張麗卿表示，其實這裡的吉野櫻從民國100年開始種植，當初就是為了要美化北投子溪旁的步道，而今年剛好氣候適宜，這裡的櫻花總共種植134棵的吉野櫻，而整條步道大約有一公里長，沿線都開滿吉野櫻，而且就在新市鎮的住宅區旁邊，而這裡每天都會有居民來散步。

北投子溪畔旁步道的吉野櫻盛開，因此不少人都說，不用再到人擠人的天元宮看櫻花，只要到這裡就能夠欣賞到美麗的櫻花盛開，伴隨一旁的綠色植栽，還有北投子溪流，形成畫作般的美景，而這些櫻花花期，大約只能夠維持到這個星期，想賞花的民眾可千萬別錯過。