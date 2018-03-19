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13年後將有3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

南韓前總統承認收賄 檢察官請求逮捕李明博

九份韓國觀光客暴増 連乞丐也來討生活

2018-03-19 17:44聯合報 記者吳淑君╱即時報導

一位韓國籍男子，在九份金瓜石一帶「白住」，被民宿業者列為黑名單，不敢再讓他入住，他身無分文竟在老街行乞，要菸要飯吃，造成居民困擾，九份派出所所長石錫顧盤查發現，他的護照來台居留到昨天到期，今天解送移民署專勤隊處理。

九份派出所所長石錫顧說，這名韓籍男子約30多歲，之前曾來金瓜石，九份一帶旅行，返國後約兩個月前又來，他住在金瓜石民宿一段時間，業者發現他沒錢付房租，氣得把他踢出門，從此他四處流浪。

韓國男子到處向人要菸要飯吃，居民對他觀感很不好，也覺得困擾，但他不會打人或侵犯別人，沒有違法情事，警方也不好介入。

昨天盤查，看到他護照落地簽居留時間到昨天為止，今早九份派出所派員尋找緝獲，聯繫外事科，依逾期居留解送移民署專勤隊處理。

據了解，韓籍男子可能是和家人吵架嘔氣，不想回韓國，九份金瓜石是韓國客來台必去景點，男子在這裡常遇見韓國人，備感親切，向韓人行乞也少被拒絕，加上九份居民很和善，是他得以存活至今的原因。

瑞芳文史工作者林文清說，九份金瓜石沒有乞丐，這名韓國乞丐的出現，在當地各大群組成了名人，但他的有名，是大家彼此提醒，怕被他白住，被移民署專勤隊帶走後，大家都鬆了一口氣。

一名韓國籍男子，他身無分文竟在九份老街行乞，要菸要飯吃，造成居民困擾。圖／民眾提...
一名韓國籍男子，他身無分文竟在九份老街行乞，要菸要飯吃，造成居民困擾。圖／民眾提供
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九份韓國金瓜石
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