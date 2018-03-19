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柯文哲出席悠遊卡連結金融帳戶記者會

2018-03-19 11:35聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠遊卡再也不需要拿現金，會後並與悠遊卡公司董事長林向愷進行交談。

台北市長柯文哲（左二）上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠...
台北市長柯文哲（左二）上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠遊卡再也不需要拿現金。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠遊卡再也...
台北市長柯文哲上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠遊卡再也不需要拿現金。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠遊卡再也...
台北市長柯文哲上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，他表示台北市民以後加值悠遊卡再也不需要拿現金。記者余承翰/攝影
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台北市長柯文哲（左）上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，會後與悠遊卡公司董事長林向...
台北市長柯文哲（左）上午出席悠遊卡連結金融帳戶記者會，會後與悠遊卡公司董事長林向愷（右）進行交談。記者余承翰/攝影
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悠遊卡柯文哲
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