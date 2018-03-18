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響應國際森林日 新北十年種115萬棵達標

2018-03-18 17:50聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市響應國際森林日，今在板橋埔墘公園由新北市長朱立倫（右三）等人種下台灣欒樹等...
新北市響應國際森林日，今在板橋埔墘公園由新北市長朱立倫（右三）等人種下台灣欒樹等原生樹種，將全市12年來植樹總數累積到115萬棵。記者祁容玉／攝影
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新北市響應3月21日國際森林日，參與聯合國全球植樹1兆棵的行動，今天上午由市長朱立倫帶領企業、宗教團體、及一般民眾共400人，在板橋埔墘公園種植台灣特有原生種的台灣欒樹和各種灌木，也讓2006年以來新北市累計種植的數目，達到115萬棵，年底希望往120萬棵邁進。

新北市農業局表示，聯合全國全球植樹行動，起源於一名9歲德國男孩，看了一部環境變遷紀錄片後，發起在德國種植100萬棵樹，最後進入聯合國大會演講，結合聯合國將目標擴大為全球植樹1兆棵，新北市今天也響應該項活動。

農業局指出，新北市從2006年起透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，已種植114萬多棵樹，今天再邀松下集團、技嘉科技、靈鷲山佛教基金會等單位，總計400多人一起種下25棵台灣欒樹及2000多棵各種灌木，全市植樹的累計數量達115萬棵，相關的成果也會登錄在「種樹救地球基金會」官網上。

朱立倫表示，希望在年底前新北市能一舉突破120萬棵植樹目標，能提升新北市環境及空氣品質。他提到，目前新北市共有465座公園綠地，不僅成為民眾休閒娛樂的好去處，也是綠覆蓋及造林的功臣，希望大家共同保護及愛惜環境，共同守護我們的家園。

新北市昨響應國際森林日，在板橋埔墘公園號召企業、民眾、宗教團體，種下台灣欒樹及2...
新北市昨響應國際森林日，在板橋埔墘公園號召企業、民眾、宗教團體，種下台灣欒樹及2000多棵各種灌木，全市12年來植樹已達115萬棵。記者祁容玉／攝影
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新北市昨響應國際森林日，在板橋埔墘公園號召企業、民眾、宗教團體，種下台灣欒樹及2...
新北市昨響應國際森林日，在板橋埔墘公園號召企業、民眾、宗教團體，種下台灣欒樹及2000多棵各種灌木，全市12年來植樹已達115萬棵。記者祁容玉／攝影
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新北市昨響應國際森林日，在板橋埔墘公園號召企業、民眾、宗教團體，種下台灣欒樹及2...
新北市昨響應國際森林日，在板橋埔墘公園號召企業、民眾、宗教團體，種下台灣欒樹及2000多棵各種灌木，全市12年來植樹已達115萬棵。記者祁容玉／攝影
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新北市響應國際森林日，今在板橋埔墘公園由新北市長朱立倫（右三）等人種下台灣欒樹等...
新北市響應國際森林日，今在板橋埔墘公園由新北市長朱立倫（右三）等人種下台灣欒樹等原生樹種，全市12年來植樹已達115萬棵。記者祁容玉／攝影
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聯合國朱立倫
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