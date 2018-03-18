談台北特性 柯P：精神很自由想罵誰就罵誰太爽了

2018-03-18 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



柯文哲今出席論壇，與藝術家討論台北文化的獨特性。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook

台北去年舉辦世界大學運動會，當時從籌辦、開幕、執行、到閉幕都引起各界關注，台北市長柯文哲今在「台北的獨特與包容」論壇中再度談起世大運，並以此例來談台北文化。柯文哲笑說，台北的獨特就在於「包容」，台北的包容性很強，就像台北市民可以容忍一個奇怪的人當市長一樣。

論壇與會人Julien Coignet於會中談及，過去大城市舉辦奧運或大型世界級活動時，為蓋場館大多都會讓當地居民遷移居住地，但台北卻沒有，柯文哲現場笑回因為「舊的（場館）改一改比較便宜」。

柯文哲說，在國外常常看見唐人街等分族群居住的聚落，但在台灣卻看不見，因為往來族群大多是直接融入台北。他說，台灣人民從ＤＮＡ上就是混血的，這是硬體上的優勢，「才會說一家親」、「你中有我、我中有你」，而創新則是軟體上的優勢。

柯文哲也在論壇中談到台北的獨特，台北被戲稱天龍國，但畢竟台北還是台灣最先進的城市，不免還是有優越感，且台北文化在整個華人世界還是很獨特，例如要認出台北人，只要看他電扶梯靠右就知道了。

柯文哲笑說，雖然台灣ＧＤＰ不如是新加坡跟香港等地，也從亞洲四小龍之首變成最後一名，甚至完全排除在外，但台灣「在精神上蠻自由的，想罵誰就罵誰，太爽了」，柯文哲說自己就是常常被罵「也常常罵人家」。