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台北市食安資訊入口網啟用 食材登錄、稽查結果全收錄

2018-03-17 20:37聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

食安資訊e點通」園遊會今天在信義香堤大道廣場登場。現場由衛生福利部食品藥物管理署、台北市政府各單位宣示「台北市食安資訊入口網」（https://goo.gl/6RP2aU）啟用。

台北市衛生局長黃世傑表示，「台北市食安資訊入口網」提供民眾同時選擇台北市食藥粧網路地圖（iMAP）及台北市食材登錄平台，隨手即可查詢餐飲衛生動態稽查結果及食材來源資訊，關心食安。

「台北市食材登錄平台」除可查詢國中小、高中每日菜色和食材來源是否符合國產4章1Q標準，去年11月新登錄「連鎖咖啡廳專區」，納入16家品牌556家連鎖咖啡廳，只要動動手指，就能得知2347種食材資訊，吃得更安心。

「食藥粧網路地圖網站」也在2016年上線，逢兒童節推出「親子餐廳專區」，公布38家親子餐廳稽查結果；歲末年終也推出「尾牙春酒專區」，揭露包括台北君悅酒店、圓山大飯店及台北福華大飯店等大台北地區224家餐飲業者的尾牙春酒特惠專案，和過去餐廳稽查、複查結果。

如今將兩站入口網串連，食藥粧網路地圖網站同步升級改版v2.0，主動揭露台北市5155家餐飲業者基本資料及衛生稽查結果，並新增「通勤族美食」、「商圈美食」、「百貨美食」3種簡易搜尋模式，增加留言及評價功能。

台北市食材登錄平台連鎖咖啡廳專區，也已於3月1日正式強制執法，公開17個品牌584家門市，揭露946項產品、2713項食材資訊及449份檢驗報告。

園遊會現場設有上網體驗區等10個遊戲攤位和各式主題闖關活動，捐贈當期發票1張即可參加，可抽平板電腦及腳踏車等大獎，吸引路過親子駐足。

活動現場邀請食品藥物管理署、台北市教育局、市場處等共同揭幕「台北市食安資訊入口網」啟用，象徵中央地方及民眾共同為食品安全共同盡一份心力。

「台北市食材登錄平台」可連結到中小學查詢網站，了解國中小、高中每日菜色和食材來源...
「台北市食材登錄平台」可連結到中小學查詢網站，了解國中小、高中每日菜色和食材來源是否符合國產4章1Q標準。圖／擷取自台北市食材登錄平台網站
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今「食安資訊e點通」園遊會在信義香堤大道廣場登場，現場由衛生福利部食品藥物管理署...
今「食安資訊e點通」園遊會在信義香堤大道廣場登場，現場由衛生福利部食品藥物管理署、台北市政府各單位宣示「台北市食安資訊入口網」啟用。
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