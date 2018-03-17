結合地理資訊系統評定 北市要讓房屋稅路段率更合理

2018-03-17 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市財政局長陳志銘昨出席「居住正義論壇」表示，為讓房屋稅的路段率評定更客觀及合理，將研議建立量化指標及結合地理資訊系統（GIS）評定，且將建立查詢平台，便利民眾查詢。今年在清查房屋稅籍也將納入空屋清查，初步研擬採用水電資料查核，提高空屋的持有成本，讓空屋釋出。

陳志銘指出，房屋稅是以房屋結構、面積大小、新舊跟區位等四條件乘上適用稅率，以一模一樣的房屋在文山跟大安區來說，價格是不一樣。很多人質疑地王是101大樓，但路段率最高卻是西門町，這是因為現行作業為人工調整，若結合地理資訊系統量化指標，就可以馬上依生活機能調整。未來路段率按照地理資訊系統跑過，一定會跟現行有落差，比方說忠孝東路路段率320，跑完之後可能350，就要做調整，但調整的頻率可以再討論。

不動產估價師卓輝華指出，GIS方式跟路段率結合，是新科技結合傳統估價的作法，值得肯定。不過，GIS只是一個工具，雖將地理空間各種設施分布界定出來，但究竟影響價格多高，必須再結合計量因素。像是路段率也應在樓層上下調整，因為一樓是某個路段率標準，二樓以上遞減，但這跟樓層效果比率不一樣，忠孝東路四段一坪店面一千萬，但樓上層可能兩百萬，可是在大安森林公園旁卻是越高樓房價越高，所以要就實價資訊去分析才會更完整。

賦稅署財產稅組長李素蘭認為，結合地理資訊評定路段率，有助課稅更公平。不過量化指標後如何調整，無論一次到位或漸進式，還是要考慮納稅人的負擔。

陳志銘同時也向中央喊話，提出的「單一自住」應給予輕稅，中央法規3間房屋以內算自住，可享1.2%房屋稅，台北市覺得不合理，很多學者也認為給的太寬鬆。目前房屋稅是地方稅，但地方只能做稅基，稅率由中央訂定，因此北市府只能折減稅基，讓實質課徵的房屋稅率降至1%，希望可以進一步討論全國單一自住稅再往下降。

賦稅署財產稅組組長李素蘭回應，2014年修法規定全國本人配偶未成年子女可列自住，稅法沒有單一自住的規定。當時會訂三間是基於孝親、工作就學，未來北市府如要作稅基調整，屬於地方政府權責範圍，中央還是尊重市府對為了讓單一自住輕稅調整。