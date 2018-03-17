親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

結合地理資訊系統評定 北市要讓房屋稅路段率更合理

2018-03-17 08:12聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市財政局長陳志銘昨出席「居住正義論壇」表示，為讓房屋稅的路段率評定更客觀及合理，將研議建立量化指標及結合地理資訊系統（GIS）評定，且將建立查詢平台，便利民眾查詢。今年在清查房屋稅籍也將納入空屋清查，初步研擬採用水電資料查核，提高空屋的持有成本，讓空屋釋出。

陳志銘指出，房屋稅是以房屋結構、面積大小、新舊跟區位等四條件乘上適用稅率，以一模一樣的房屋在文山跟大安區來說，價格是不一樣。很多人質疑地王是101大樓，但路段率最高卻是西門町，這是因為現行作業為人工調整，若結合地理資訊系統量化指標，就可以馬上依生活機能調整。未來路段率按照地理資訊系統跑過，一定會跟現行有落差，比方說忠孝東路路段率320，跑完之後可能350，就要做調整，但調整的頻率可以再討論。

不動產估價師卓輝華指出，GIS方式跟路段率結合，是新科技結合傳統估價的作法，值得肯定。不過，GIS只是一個工具，雖將地理空間各種設施分布界定出來，但究竟影響價格多高，必須再結合計量因素。像是路段率也應在樓層上下調整，因為一樓是某個路段率標準，二樓以上遞減，但這跟樓層效果比率不一樣，忠孝東路四段一坪店面一千萬，但樓上層可能兩百萬，可是在大安森林公園旁卻是越高樓房價越高，所以要就實價資訊去分析才會更完整。

賦稅署財產稅組長李素蘭認為，結合地理資訊評定路段率，有助課稅更公平。不過量化指標後如何調整，無論一次到位或漸進式，還是要考慮納稅人的負擔。

陳志銘同時也向中央喊話，提出的「單一自住」應給予輕稅，中央法規3間房屋以內算自住，可享1.2%房屋稅，台北市覺得不合理，很多學者也認為給的太寬鬆。目前房屋稅是地方稅，但地方只能做稅基，稅率由中央訂定，因此北市府只能折減稅基，讓實質課徵的房屋稅率降至1%，希望可以進一步討論全國單一自住稅再往下降。

賦稅署財產稅組組長李素蘭回應，2014年修法規定全國本人配偶未成年子女可列自住，稅法沒有單一自住的規定。當時會訂三間是基於孝親、工作就學，未來北市府如要作稅基調整，屬於地方政府權責範圍，中央還是尊重市府對為了讓單一自住輕稅調整。

居住正義房屋稅
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

3年吃老本 夫婦耕出有機農場

2018-03-17 00:02

攤開爭議 台北市文學獎黑歷史曝光

2018-03-17 00:54

拆違建「收復國土」 淡水添「美樂地」

2018-03-16 23:57

北市包租代管 建議調高租金上限

2018-03-16 23:45

捷運萬大線金城機廠地主 求救朱立倫

2018-03-16 23:34

新北人事處長陳昭欽調任中央 低調簡訊辭行

2018-03-16 21:01

「具挑戰性的展覽」 文學獎「黑歷史」首曝光

2018-03-16 19:58

林口市場改建喬遷 推出「集點換好禮」

2018-03-16 19:29

接電就卡五個月 崇德國小Youbike站難產

2018-03-16 19:29

汐止長江街涵洞旁拆違建 水進民宅惹怨

2018-03-16 19:28

雙溪春耕農作DIY 邀民眾體驗農家趣

2018-03-16 19:28

淡水天元宮櫻花滿開 公所籲搭接駁車

2018-03-16 18:51

北農案破冰？吳音寧下午進市府見陳景峻

2018-03-16 18:14

健全北市租屋安全 專家建議公宅結合大學租屋

2018-03-16 17:28

遊隼繁殖季到了 龍洞岩場大禮堂區域公告禁攀岩、干擾

2018-03-16 16:52

淡水天元宮吉野櫻盛開 警方交通管制

2018-03-16 16:05

北市力主一戶自住降稅 中央表示尊重

2018-03-16 16:03

捷運萬大樹林線金城機廠 地主求朱立倫「救救我們！」

2018-03-16 13:38

柯文哲出席「居住正義論壇」 盼讓民眾「住的起」

2018-03-16 10:47

新北揪大家健康長知識 送東京、香港雙人來回機票

2018-03-16 08:03

4成家庭爺奶充當保母 專家問：他們真的想嗎？

2018-03-16 08:02

台梵關係創新頁 保安宮董事長拜會教宗

2018-03-15 23:22

捷運環狀南北段 周邊檢討都更

2018-03-15 23:16

國際春季旅展新北參一咖 滿額有扭蛋機抽獎

2018-03-15 21:57

淡水議員蔡葉偉未登記 臉書揭露原因「讓年輕人服務」

2018-03-15 21:32
看更多

熱門文章

桃園社宅房型曝光 滿20歲月薪不到4萬7皆可申請

2018-03-16 12:35

3000萬透天厝竟是漏水屋！民眾向蔡其昌陳情

2018-03-16 14:38

霸氣春酒老闆砸4千萬當紅包 頭獎抱走350萬

2018-03-16 18:27

台南國華街再登日雜誌封面 網友評價又是兩極化

2018-03-16 17:26

配天宮靈樹救不活 擲茭請示將移植相似度80%新樹

2018-03-16 11:40

竹縣首座生命禮儀館 預定年底完工

2018-03-16 13:36

除了海水採礦 林佳龍也簽了這些MOU

2018-03-16 16:05

春櫻花海來了！2千多株櫻花盛開在竹東

2018-03-16 20:45

南科到安平只要15分 台南都會北外環三期明動工

2018-03-16 14:02

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

2018-03-17 08:13

桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49

捷運萬大樹林線金城機廠 地主求朱立倫「救救我們！」

2018-03-16 13:38

霧台哈尤溪季節限定太美麗 爭取比照阿塱壹總量管制

2018-03-16 18:26

國民黨台南議員提名24人 今21人初選登記截止

2018-03-16 18:08

柯文哲參訪 臺北市文昌國小雙語實驗學校

2018-03-16 11:42

限量單車走遊雲林林內 「芋見幸福」好吃又好玩

2018-03-16 12:28

金鐘影帝談當年如何從臨演到主角 也爆被導演整到

2018-03-16 15:58

竹南頭份雙城縫合大改造 前瞻核定4億多提升生活品質

2018-03-16 20:11

雲林縣首屆龍舟賽開放報名 冠軍獎金五千元

2018-03-16 13:22

民進黨嘉義縣下屆議員選舉 提名20席

2018-03-16 15:45

雲林縣府首辦龍舟賽 冠軍獎金加碼至5萬元

2018-03-16 20:01

「世界最棒里長」發起募款 一人100元救牛埔月世界

2018-03-16 12:26

校園土地公慶生 育民工家熱鬧滾滾

2018-03-16 19:26

新北人事處長陳昭欽調任中央 低調簡訊辭行

2018-03-16 21:01

淡水天元宮吉野櫻盛開 警方交通管制

2018-03-16 16:05

彰化發展離岸風電 未來可帶進1億2千萬印花稅

2018-03-16 12:24

香甜恆春洋蔥上市了 量大價跌蔥農心淌血

2018-03-16 20:12

屏東市本月起發獎金拚生育 生愈多領愈多

2018-03-16 15:21

涂醒哲搶先體驗國民運動中心 新開等6里民享優惠

2018-03-16 14:52

北農案破冰？吳音寧下午進市府見陳景峻

2018-03-16 18:14

哈尤溪秘境爆紅 擬比照阿塱壹管制

2018-03-17 00:00

新竹市議員要求監測頭前溪與自來水水質

2018-03-16 14:09

畢業不是失業！兩大學生實習表現佳提早獲錄用

2018-03-16 21:21

世界搏茶會茶席 呈現金庸武俠小說意境

2018-03-16 15:18

淡水天元宮櫻花滿開 公所籲搭接駁車

2018-03-16 18:51

獄中學琴展天分 才知父親生前是高手

2018-03-17 01:05

向入侵農園獮猴宣戰 滿州鄉長：獵槍嚇擊驅離非撲殺

2018-03-16 16:45

大半寺廟非法違建 雲林縣解套有方

2018-03-16 19:59

台南關廟鳳梨上市 他從商轉農有這個堅持

2018-03-16 14:38

柯文哲出席「居住正義論壇」 盼讓民眾「住的起」

2018-03-16 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top