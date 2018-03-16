健全北市租屋安全 專家建議公宅結合大學租屋

2018-03-16 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市政府今日舉行居住正義論壇，其中第四場主題針對健全租屋市場進行討論。地政局長李得全指出，其中包括租屋交易安全，要針對危險出租做專案管理，尤其大學生租屋的資料收集以及自主檢查。地政局將在4月12日邀集教育部和北市各公私立大學討論，期待下個學期開始前，台北市公私立大學的學生租賃安全有保障，對於危險出租可以專案處理。

北市主任消保官何修蘭指出，依據消保法第七條，應保提供服務當時可期待安全性，租屋服務若有危險就有停止義務，若有危險之虞，有危害防止和標示的義務。行政機關是有危險或安全疑慮狀況下得令企業經營者停止租屋服務，等於斷了業者生機。針對違建跟一般的安全性疑慮，她建議，違建部分有事實足認危害之虞，應該令業者停止服務，無危害要揭露資訊，違建持有人也要有違害防止措施。

建管處副處長史維斌表示，危險房屋除了頂樓違建，也包含合法建築物，要出租也是隔成多間，建管處針對隔間的分間牆材料，要求室內裝修要制訂管理檢查表，業者建築師或設計師施裝時要填寫類似公安檢查表送建管處核備。另外大專院校很多大學生從中南部來就讀，學校宿舍幾乎是不足供應，也會配合教育部及消防局清查學校周邊租屋。

都市改革組織秘書長彭揚凱建議，以大學生租屋方案作為所有租屋政策的實驗平台，台灣租屋市場是一個黑市，是分散在不特定地區的對象，但台北市是全台大學數量最多，若討論違法租屋，從頂加到雅房非法隔間，大學生一定是最大宗消費族群。他提醒市府官員，年初有火警大家都很緊張，但如果住的都是大學生，北市府要好好思考會受到什麼責難。