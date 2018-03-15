淡水議員蔡葉偉未登記 臉書揭露原因「讓年輕人服務」

2018-03-15 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市議員第一梯次登記今天截止，排除三蘆及瑞平雙貢2區，其餘8個選區共36人登記，其中第一選區（淡水、八里、三芝、石門）現任議員蔡葉偉未登記，等同放棄連任，稍早他在臉書發文表示，放棄連任是因是與妻子有其他生涯規畫、要讓黨內年輕人有服務機會、且自身想服務不一定需要目前的職務。

新北市下屆議員應選66席，本屆因民進黨4席當選立委及入閣，目前62席中，國民黨27席、民進黨28席、無黨籍7席，國民黨下屆希望爭取實質過半，擬提名37席，扣除11、12的平原和山原選區，其餘10個選區分2梯次登記。

第一梯次今天截止，有36人登記，現任僅第一選區蔡葉偉沒有登記，蔡葉偉目前隨議會出國考察，面對媒體詢問，強調「回國再說」，據了解蔡葉偉考量身體健康因素，希望能休息交棒給年輕人，外傳已有屬意接棒人選，但因對方還在考慮，不便對外說明。

蔡葉偉稍早更新個人臉書，感謝外界關心及支持，但他在深思熟慮下，與妻子做了放棄連任的決定，沒有去領表，原因在於他與妻子有自己生涯規畫，希望讓黨內年輕人有服務機會，而他個人想為國家社會服務，不一定需要目前這個議員的職務，請疼惜他的朋友支持他的決定。

蔡葉偉的父親是蔡坤煌，民國38年父親就在台北縣立淡水區婦嬰保健所任職，民國39年奉派為淡水衛生所首任主任。蔡葉偉曾回憶，父親生前行公義、好憐憫，遇到窮苦病患不但不收錢，還悉心照顧，許多淡水人一家三代都曾是他父親生前病患，暱稱蔡坤煌為「衛生蔡」。

蔡葉偉大學時攻讀青少年兒童福利系，畢業後投身幼教，後來轉換跑道選鎮長，新北市升格後擔任區長，再選上市議員，由於蔡葉偉深耕地方，原本被看好連任，他未現身領表，放棄連任，地方譁然。