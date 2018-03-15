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汐止鄉長路開闢公園 直上基隆河步道

2018-03-15 21:35觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止鄉長路一段55巷開闢為公園，施作無障礙坡道連接到基隆河步道，方便推娃娃車及輪...
汐止鄉長路一段55巷開闢為公園，施作無障礙坡道連接到基隆河步道，方便推娃娃車及輪椅散步休閒。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止鄉長路一段55巷附近，靠近基隆河堤邊有一塊公園預定地，目前己經開闢為公園，植栽綠美化，並且還施作無障礙坡道連接到基隆河步道，方便推娃娃車及輪椅散步休閒，今(15)日上午市議員廖正良服務處也前往關心，並且也將針對照明不足等小缺失，爭取改善，讓休閒環境更好。

建成里長黃信裕表示，從鄉長路一段55巷進來的第一個小巷弄右轉進去到底，是公兒1預定地，長期以來，缺乏管理環境髒亂，所以，地方也爭取開闢為小公園，現在再來到同一個地方，景觀己經大不同，大片綠油油的草皮，搭配上花花草草點綴，休閒環境變好。另外，以前如果推娃娃車、輪椅要到到基隆河運動休閒也很不方便，都得走階梯，所以，要用扛的，現在多了斜坡道，獲得里民好評。

市議員廖正良服務處特助廖先翔表示，目前在公有地的公園預定地範圍開闢完成，也到現場關心，除了多了綠意，另外，這銜接到基隆河步道的無障礙坡道，也讓附近居民要到基隆河散步休閒，推娃娃車及輪椅不再卡卡。而對於里長反應有關照明不足及入口處積水的小缺失，也將協助反應改善。

服務處特助廖先翔表示，靠近基隆河堤邊開闢為小公園，通道做的完善，讓附近社區居民要到公園或是河堤散步休閒，都有更暢通無阻的道路可以走。

綠美化

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