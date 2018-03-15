親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

遭質疑政治色彩不藍不綠？ 侯友宜：士官沒有色彩

2018-03-15 18:10聯合報 記者曾增勳╱即時報導

前新北副市長侯友宜參選新北市長國民黨初選後，今天下午首度「回娘家」到桃園市議會，受到市議會國民黨團及議員熱烈歡迎，針對媒體問「民進黨以政治色彩消費他」，侯友宜聽到後哈哈一笑，他說，他在每個時期擔任的每個位子，他都是以士官自許，士官沒有色彩，只是對工作盡心盡力，為國家做事。

媒體再問「新北民進黨市議員擔心侯不藍不綠會吸到民進黨選票造成危機，力挺游錫堃出馬」，侯友宜表示，最近民進黨要推出來，一下子賴院長、一下子蘇貞昌、一下子游錫堃，「我聽到霧煞煞」，對有意參選新北市長的任何人，他都舉雙手歡迎，只要願意為新北市政建設努力都是好事。

前新北副市長侯友宜（中）受訪表示，他是士官沒有色彩，歡迎任何人到新北參選。記者曾...
前新北副市長侯友宜（中）受訪表示，他是士官沒有色彩，歡迎任何人到新北參選。記者曾增勳／攝影
分享

民進黨侯友宜

相關新聞

掃墓避人潮 北市靈骨樓有即時影像可看

2018-03-15 12:40

雙北吃到飽月票會虧空國庫？柯P：政府沒這麼白癡

2018-03-15 11:52

私幼轉型非營利 一班補助60萬元

2018-03-15 09:46

定期票遭質疑 柯文哲：政府沒有那麼白癡

2018-03-15 18:03

當年被譏「羅三千」 羅智強再拚「走街100」

2018-03-15 14:31

髒到受不了！五份上溪圖 地方發動刷洗還原貌

2018-03-15 14:29

藍北市委會擦槍走火 年底松信、大安文山議員提名爆炸

2018-03-15 14:02

捷運環狀要變山手線 北市TOD策略優先辦都更

2018-03-15 13:06

土地估價變數大 捷運聯開7案改採類都更共同負擔

2018-03-15 09:47

洗腎、糖尿病友肺結核高風險 新北免費篩檢

2018-03-15 08:06

賴揆讚耕莘長照 「若在台南就好了」

2018-03-15 00:26

無盟捐10爬梯機 新北人可租借

2018-03-15 00:17

聯手阿里巴巴辦電商峰會 新北打造台灣的電商之都

2018-03-14 23:43

雙子星二次招商 吸引美日等投資者

2018-03-14 23:30

101輸給西門町？北市檢討路段率 擬建量化指標

2018-03-14 23:26

瑞芳電子看板壞10多年 地方盼能修復

2018-03-14 20:16

青山國中遊具不合格封閉 學童沒得溜滑梯

2018-03-14 20:15

金山沙灘垃圾堆積 地方會勘盼定期淨灘

2018-03-14 20:15

就要UBike 五股工商展覽中心將設站

2018-03-14 20:13

護民眾乘車安全 瑞芳區長親查新巴士

2018-03-14 20:12

眷村女里長問周錫瑋「為何要上電視罵人?」

2018-03-14 17:32

北車雙子星二次說明會 柯談西區門戶：賣相變好

2018-03-14 17:11

水電費查空屋 北市：初步清查約1萬多戶

2018-03-14 17:10

民進黨台北市議員初選 4月9日起進行民調

2018-03-14 15:42

士北科學園區變花海？ 王鴻薇怒：柯P撒花掩蓋施政無能

2018-03-14 13:48

捷運聯開7案權益分配談不攏 北市改變作法已談妥5案

2018-03-14 13:45

影／深澳電廠環評闖關 北北基八成民眾憂心

2018-03-14 13:25

朱立倫：新北由「製造城市」走向「電商之都」

2018-03-14 13:01

柯文哲與里長座談遇抗議

2018-03-14 10:53

三月瘋媽祖 松山慈祐宮8千香客擠爆彰化南瑤宮

2018-03-14 10:41

柯文哲收住六之六居民陳情書 2分鐘就快閃

2018-03-14 10:31

蔡壁如、吳音寧聯手鬥陳景峻？ 柯文哲「齁」一聲開始笑

2018-03-14 10:28

雙北推吃到飽定期票 基隆：比照辦理有困難

2018-03-14 10:16

三重河堤草坡變成滑草道 草皮死光光

2018-03-14 09:38

打造萬里友善田園 新北農業局有補助

2018-03-14 08:27

輔導成立勞資會議 北市首波針對上市櫃及200人以上公司

2018-03-14 07:21
看更多

熱門文章

連戰問鼎總統失利 八卦山大佛早知道？

2018-03-15 11:00

嘉市國民運動中心24至30日免費體驗

2018-03-14 19:55

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:20

金門司法大道工程破壞軍事史蹟？縣府推託卸責

2018-03-14 21:27

田間也可以追櫻 南庄櫻花秘境居民好幸福

2018-03-15 14:18

搶救花蓮觀光 交部補助不限額度

2018-03-15 00:11

雙北吃到飽月票會虧空國庫？柯P：政府沒這麼白癡

2018-03-15 11:52

影／林右昌與妻喜迎林吉米回家 呼籲大家認養浪浪

2018-03-14 19:26

高捷月票超進化！將推全台首張6合1月票 計程車也納入

2018-03-15 16:21

又見石虎路殺！ 疑似被民眾飼養

2018-03-14 19:23

當年被譏「羅三千」 羅智強再拚「走街100」

2018-03-15 14:31

海水採礦案惹議 林佳龍：虛心檢討

2018-03-14 23:24

雙北交通吃到飽 基隆哀嘆沒錢跟

2018-03-15 00:24

捷運環狀要變山手線 北市TOD策略優先辦都更

2018-03-15 13:06

嘉義縣這族群直逼3百萬大軍 捉捕賽成當地年度外快

2018-03-15 09:47

美海歸派替代役男：我們有熱情 不是爽兵

2018-03-15 11:54

髒到受不了！五份上溪圖 地方發動刷洗還原貌

2018-03-15 14:29

3月黃花瘋市集 50攤理念小農大集結

2018-03-14 22:38

堅持全國最低收費 南醫新化分院再設血液透析室

2018-03-15 12:36

南市正興街被切割 兩側兩樣情

2018-03-14 23:52

衛武營音樂廳 媲美柏林愛樂廳

2018-03-15 00:15

藍北市委會擦槍走火 年底松信、大安文山議員提名爆炸

2018-03-15 14:02

影／迷人驚艷 崗山之眼夕陽美景縮時攝影

2018-03-15 10:28

反制獮猴大軍劫食農作 屏東滿州組「驅猴大隊」

2018-03-14 22:05

國民黨台中市議員蘇慶雲棄選 轉支持王琇滿

2018-03-15 15:57

南寮舊港翻新 大魚雕塑搬家

2018-03-14 23:26

截斷坑道／未做好調查破壞遺跡 金門非首次

2018-03-14 23:48

太魯閣白楊步道重新開放 增設友善步道迎賓

2018-03-15 10:53

嘉義大埔鄉代表會前主席 突宣布辭去代表職務

2018-03-15 14:43

葫蘆墩圳掀蓋計畫 重現「豐原上河圖」

2018-03-15 14:25

輕忽招商SOP 「龍團隊」陷風暴

2018-03-14 23:29

洗腎、糖尿病友肺結核高風險 新北免費篩檢

2018-03-15 08:06

私幼轉型非營利 一班補助60萬元

2018-03-15 09:46

侯友宜「回娘家」取暖凍蒜聲不絕 侯：友情不能忘記

2018-03-15 17:25

中興高中繁星亮眼 阿美族學生追尋海洋夢

2018-03-14 19:45

1000公里的思念 8旬阿嬤終於視訊見寄養兒

2018-03-14 22:40

草率檢討？台中國民黨團連署開臨時會 要林佳龍面對

2018-03-15 16:29

定期票遭質疑 柯文哲：政府沒有那麼白癡

2018-03-15 18:03

林佳龍說選舉「有信心贏」 盧秀燕：投資疑案說清楚

2018-03-14 23:36

高雄遊艇碼頭招商 11國探問

2018-03-14 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top