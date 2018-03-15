遭質疑政治色彩不藍不綠？ 侯友宜：士官沒有色彩

2018-03-15 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



前新北副市長侯友宜參選新北市長國民黨初選後，今天下午首度「回娘家」到桃園市議會，受到市議會國民黨團及議員熱烈歡迎，針對媒體問「民進黨以政治色彩消費他」，侯友宜聽到後哈哈一笑，他說，他在每個時期擔任的每個位子，他都是以士官自許，士官沒有色彩，只是對工作盡心盡力，為國家做事。