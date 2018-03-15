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捷運環狀要變山手線 北市TOD策略優先辦都更

2018-03-15 13:06聯合報 記者翁浩然╱即時報導

因應台北捷運環狀線逐步成形、部分區段明年將通車或動工，台北市導入以公共運輸為導向的發展（TOD）策略，今早由副市長林欽榮正式對外說明，林也強調，環狀線未來要變成「山手線」，而配合捷運站建設導入TOD理念，一併檢討都市更新，南北環段草案明天起公開展覽。

環狀線第一階段從新北市新店的大坪林站到新莊的新北產業園區共15.4公里、14個車站，去年全段合龍，預定今年12月完工。第二階段則為橫跨雙北市的南、北環段共20.66公里、18個車站，綜合規畫報告書也於交通部審核中，預期通過後雙北同步動工。

北市捷運局指出，第二階段的北環段由劍南路站銜接到新北產業園區，南環則由動物園站到大坪林站，總建設經費約1378億元，分擔比例為中央320億元、北市695億元、新北市363億元；完工後以劍南路為例，到士林站、徐匯中學站將可省下15到22分鐘不等，動物園站到大坪林站甚至可省近半小時。

林欽榮表示，捷運東側南北向路線可行性研究會在年底前報中央審議，路線約13.12公里，規畫10個車站及1處機廠，未來會與環狀線採「一車到底」方式結合，形成北北基桃生活圈的「山手線」、49.18公里長的完整環型路網。

林欽榮說，為落實TOD理念，針對仍待通過交通部核定的南、北環段北市境內車站周邊區域約半徑300到500公尺範圍，也將全面檢討都市計畫更新，藉此帶動地方發展。

捷運局表示，TOD策略將配合都發局同步檢討的北市轄內車站包含北環段鄰近近士林區行政中心的Y25站、近士林官邸的Y27站、近故宮博物院的Y28站及南環段動物園站等11站。

都發局指出，配合南北環段工程的交通用地與捷運開發區相關都市計畫變更案今天已啟動，目的是建構完整大眾運輸路網、紓解地區交通壅塞情形、提供良好舒適公共空間與人行步道等，並帶動車站周邊更新發展。

都發局說，明天起相關計畫資料將於文山、士林、中山區公所及市府大樓公開展覽30天，供民眾、團體閱覽或提出意見。

因應台北捷運環狀線逐步成形、部分區段明年將通車或動工，台北市導入以公共運輸為導向...
因應台北捷運環狀線逐步成形、部分區段明年將通車或動工，台北市導入以公共運輸為導向的發展（TOD）策略，今早由副市長林欽榮對外說明。記者翁浩然／攝影
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捷運環狀線動物園林欽榮

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