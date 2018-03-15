土地估價變數大 捷運聯開7案改採類都更共同負擔

2018-03-15 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



市捷運局美河市聯合開發案6年前遭監察院認定權益分配失當導致政府損失，7處執行中的聯開案也修正分配比例鞏固政府利益，卻因此長期談不攏；捷運局昨指出，已修改作法取合理中間比例，7案有5案獲共識，剩下2案仲裁中，未來新聯開案也將改採類似都市更新共同負擔方式，除去土地價格變數。

美河市聯開案遭監察院糾正後，市府後續將聯開案投資人建物、地主土地分開估價後，再抽選建物成本最低、土地成本最高的組合方案協商，藉此將政府權益最大化，導致台北橋站、菜寮站、行天宮站、徐匯中學站、蘆洲站、辛亥站、內湖站等7基地、共高達437.1億多元的聯開案不動產權益分配遲遲談不攏。

捷運局長張澤雄表示，7基地近來改以公開透明方式，主動提供估價等報告書給投資人並邀集討論減少歧見，土地估價原採簽約日的時價，改以建照、使用執照取得日的時價來評估，合理減少投資人與地主權益分配比例落差；至今已有5基地已達成協商共識或完成仲裁，市府也順利分回約220億多元的不動產，僅行天宮站、蘆洲站等候仲裁結果。

以內湖、菜寮、徐匯中學站為例，原本地主因土地價格早期較低，分配比例僅占3成左右，改以使照取得日的土地價格後，比例增至5成左右，與投資人比例相當；若投資人提出建築物建材等合理成本支出，也會列入比例計算，如徐匯中學比例更新後，投資者占53.61%仍高於地主。

捷運局聯合開發處長魏國華說，土地價格變數大，簽約日往往與使用執照取得日差了5到10多年不等，為避免重蹈覆轍，今後聯開案包含月底將公布的松江南京站、北車雙子星案及今後環狀線各站權益分配都改參照「捷運系統土地開發權益分配轉換原則」辦理。