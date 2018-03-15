私幼轉型非營利 一班補助60萬元

2018-03-15 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市教育局長曾燦金昨宣布，北市幼兒教育政策未來四年內，至少規劃52園非營利幼兒園，除了鼓勵民間法人開辦，現有私幼也可申請輔導轉型非營利幼兒園，1班補助60萬元。

曾燦金昨出席文修非營利幼兒園開幕活動表示，目前全國共78所非營利幼兒園，台北市就佔了23所，只要國中、公宅有空間，都會鼓勵增設。

學前教育科長吳文誌指出，目前教育部私幼轉型特約合作園辦法還沒有公布，台北市率先推出方案；依非營利幼兒園實施辦法，私幼可申請或委託政府辦理轉型非營利幼兒園，市府鼓勵申請者，提供一班60萬元的獎勵計劃。

吳文誌說，2月已提出轉型方案，針對有意願的私幼召開說明會，如107年8月1號要轉型，最晚4月底前要提出申請；目前有3家私幼正在洽談，如成功，未來就納入公共化的一環，名稱改變、收費降低。

吳文誌穿觀察，要轉型並非易事，除受限場地條件、師資限制，經營者也必須是法人，由個人開的幼兒園也無法轉型。

此外，曾燦金說，105年對公幼、非營利幼兒園、私幼的家長滿意度調查，平均達85分；106年調查將近2千4百多個有效樣本，滿意度分數再提高5分，已達到90分，其中又以非營利幼兒園最高達到90.9分，中簽率平均只有2成，受到父母歡迎。

昨日設立在武功國小內的文修非營利幼兒園開幕，曾燦金到場和學童一起上課手作土司臉譜。