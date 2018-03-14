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輔導成立勞資會議 北市首波針對上市櫃及200人以上公司

2018-03-14 07:21聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

3月1日上路的勞動基準法新制中，針對調整每月延長工時上限、輪班間隔休息時數、彈性挪移例假日等多種彈性，必須經過工會或勞資會議同意。北市府勞動局表示，雖然目前對事業單位未設置勞資會議並無罰則，但若有涉及上述彈性變更，仍要經勞資會議，因此首波針對578家上市櫃及員工數200人以上公司，輔導設置勞資會議。

北市勞動局科長陳明鈴表示，今年1月起即針對上市櫃公司及員工人數超過200人，但尚未成立勞資會議的事業單位發函，列為優先催設勞資會議輔導對象，迄今已有209家依法設立，但還有一半以上企業未設立，勞動局將針對未設立勞資會議之上市櫃企業列為首波重點檢查對象，對於已報備的事業單位也將採取不定期抽查，

陳明鈴指出，員工未達30人的事業單位雖無需備查，但依法應公告勞資協議內容，若勞工發現事業單位違反勞動基準法及其他勞工法令規定，如未依勞資會議實施辦法選舉，而召開勞資會議時，可向勞動局申訴。

陳明玲指出，多數單位並不排斥設置勞資會議，但是對於相關規定不夠了解，因此北市勞動局也開設一系列講座課程，解說相關規定。勞資會議在實務上最常出現的，就是勞方代表的產生。若公司有工會，勞方代表由工會推派，沒有工會者，勞方代表必須要由選舉產生，絕對不能直接由資方指派。勞檢時會視勞方代表的選舉過程、公告等程序是否依照相關實施辦法，不合規定者，會議將被視為無效，新法中的彈性也不能實施。

勞動局表示，有公司為因應勞基法新法，於2月先行報備勞資會議協商完成紀錄，不過因為新制當時尚未實施，於法不符均已退還。事業單位應於今年3月以後召開的勞資協議，才合乎法規，勞方代表進行相關協商時，可要求資方說明實施週期、部門、人數對象，並應確認是否屬勞動部指定行業。

勞動部勞檢勞基法

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