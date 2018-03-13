親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

漂洋過海只為與你相遇 大陸媳婦偏鄉教畫藝術紮根

2018-03-13 22:50聯合報 記者林宛諭╱即時報導

從大陸武漢嫁到台灣18年的王莉6年前開始在彰化偏鄉小學教小朋友畫畫，今年更要出畫冊義賣，將把所得捐做藝術紮根基金，她說，雖然一路走來冷暖自知，但「一定要保有自我，別放棄夢想」，重拾畫筆後，讓她再次看到自我價值，也活出光采。

「漂洋過海，只為與你相遇」王莉最近在移民署彰化服務站舉辦的畫展主題靈感，來自兒子在7歲時曾天真的對她說「媽媽會來台灣，就是為了與我相遇」讓她刻骨銘心。

「畫畫是要拚上全力進步，才可能吸引到老師的眷顧」王莉說，高三那年她決定要考美術系，小時候只是自己愛畫，並沒學過繪畫，當時父親還借了二千元人民幣讓她學畫一個半月，之後就只能靠自修，因為學生多，如果畫得很普通，老師根本也不會多指導。

她為了能吸引教授級老師「多看她的畫一眼，給予指導」，曾在零下十度的天氣包著凍傷的手，每天只睡3小時的練畫，終於成了美術系公費生。

但命運的安排卻讓她遠嫁台灣，放棄老師工作，和丈夫一起打拚養雞事業，在養雞場清理雞糞、撿雞蛋，她樣樣學著做，也曾有低潮期，後來開始寫部落格，並把畫作po上網路，得到很多網友的迴響和鼓勵，其中一名網友因緣際會向偏鄉小學推薦她擔任社團美術老師，讓她在大陸未實現的夢想，竟在台灣開花。

王莉指導繪畫的學生在多項比賽中得獎，前年她還帶著學生到台北領獎，學生做工的父母竟感激的對她說「老師的大恩大德我們銘記在心」，讓她更覺得要為偏鄉孩子盡心。

第一次搭高鐵到台北的學生路過星巴克咖啡店時，開心的指著星巴克要她看，王莉會心一笑買了一杯學生從未喝過的星巴克飲料給學生，學生卻喜滋滋的捨不得喝，還說要帶回彰化和弟弟一起喝，讓她覺得花了一天時間帶偏鄉孩子到台北領獎真是做對了。

「弱勢的孩子有時真的比較缺乏自信」王莉說，缺乏自信的孩子有時連畫畫都難以下筆，這次參加移民署的築夢計畫，將把她和學生的畫作印製200本畫冊義賣，盼拋磚引玉讓大家更重視偏鄉的藝術紮根工作。

從大陸武漢嫁到台灣18年的王莉6年前開始在彰化偏鄉小學教小朋友畫畫，今年更要出畫...
從大陸武漢嫁到台灣18年的王莉6年前開始在彰化偏鄉小學教小朋友畫畫，今年更要出畫冊義賣，將把所得捐給偏鄉小學做為藝術紮根基金。記者林宛諭／攝影
分享
從大陸武漢嫁到台灣18年的王莉6年前開始在彰化偏鄉小學教小朋友畫畫，今年更要出畫...
從大陸武漢嫁到台灣18年的王莉6年前開始在彰化偏鄉小學教小朋友畫畫，今年更要出畫冊義賣，將把所得捐給偏鄉小學做為藝術紮根基金。記者林宛諭／攝影
分享

偏鄉星巴克義賣

相關新聞

遠雄大巨蛋可望復工？柯P：我想做一個ending

2018-03-13 19:53

反對重陽敬老金？柯文哲：從郭台銘到遊民都領一樣多

2018-03-13 20:43

大彎北段將就地合法？ 柯P：歷史共業要解決

2018-03-13 20:08

重陽敬老金是白癡政策？ 柯P：香灰也吃5千年了

2018-03-13 19:51

三井倉庫外觀修復 書店模擬文笙書局意象

2018-03-13 19:15

無人小巴將「路考」3個月 目標在台北市信義路行駛

2018-03-13 15:56

「魯冰花」古茶妹長大了 默默獻聲台北看守所

2018-03-13 14:50

老將沈發惠退選交棒 超狂對手跑半馬登記

2018-03-13 12:27

蒙娜麗莎微笑了 因為淡水警察幫她找回遺失的回憶

2018-03-13 11:49

三鶯線如沒動工？葉元之：我就把螺栓吞下去

2018-03-13 11:29

淡水人哭了！淡江大橋8度招標終於有人投標

2018-03-13 11:18

首屆鳳梨酥馬拉松 讓你鳳梨酥吃到飽

2018-03-13 11:01

鄉親當導覽 新住民在台推2條一日遊程

2018-03-13 09:18

廣告誇大 知名品牌連年上榜

2018-03-13 00:46

居民怕爆炸 反對深澳電廠燃氣

2018-03-13 00:11

深澳電廠擴建明環評大會 地方有異議

2018-03-13 00:00

都更逼百年老榕遷移 護樹團體諷：植樹「劫」

2018-03-13 00:00

爬梯機數量少 獅子會再捐3台

2018-03-12 23:37

監委要查候選資格 蔡錦賢：不要找我開刀

2018-03-12 23:27

拚東南亞觀光市場 新北2遊程 新住民陪伴母語導覽

2018-03-12 23:23

VR技術輔助淡海輕軌 模擬站體亮相

2018-03-12 21:48

萬里種兩千株杜鵑 打造親水小花園

2018-03-12 21:40

1600萬美化基隆河 汐止里長盼規劃除草

2018-03-12 21:38

瑞芳介壽橋瞎一半 配合節能調整燈具

2018-03-12 21:34

三芝關懷社區協會做準備 拚全國金牌農村

2018-03-12 21:31

頂加2層違建多達307件 北市府發豪語每月強拆6件

2018-03-12 20:45

新北配合南向推遊程 培訓新住民導遊拚觀光

2018-03-12 19:43

任內還款多省錢勝前朝？ 游淑慧：搶功是柯文哲做事文化

2018-03-12 19:06
看更多

熱門文章

淡水人哭了！淡江大橋8度招標終於有人投標

2018-03-13 11:18

「魯冰花」古茶妹長大了 默默獻聲台北看守所

2018-03-13 14:50

三鶯線如沒動工？葉元之：我就把螺栓吞下去

2018-03-13 11:29

養蚊子7年的台灣船 終於快要開放參觀了

2018-03-13 08:55

自家整地未申請挨罰 14萬逼死山上老農

2018-03-13 14:46

有洋蔥！兒在花蓮騎單車意外亡 日籍父跨海捐款助震災

2018-03-13 15:59

228受難湯德章逝世71年 基進黨籲中正路改名德章大道

2018-03-13 13:14

影／淑華帶路！爆漿起司小籠包 好吃到害她沒形象

2018-03-13 20:48

對苗縣內醫院沒有信心 鄉親近四成急診要求轉診

2018-03-13 19:03

睽違1甲子 台南西市場原來這麼美

2018-03-13 14:13

遠雄大巨蛋可望復工？柯P：我想做一個ending

2018-03-13 19:53

老將沈發惠退選交棒 超狂對手跑半馬登記

2018-03-13 12:27

台南藍議員：賴清德都走了 國父為何不能歸位？

2018-03-13 17:16

S-365型直升機降落校園 紀念救難英雄林振興

2018-03-13 12:19

鳳山火車站8樓縮水變3樓？都發局：先通過核心工程

2018-03-13 13:01

國2甲「天空斷橋」2K延宕7年 月底可望動工

2018-03-13 08:08

首屆鳳梨酥馬拉松 讓你鳳梨酥吃到飽

2018-03-13 11:01

台鐵台中新增5車站 預計10月底啟用

2018-03-13 16:25

迎曙光看夕照這裡最有料 住一晚更有fu

2018-03-13 07:53

紅極一時的南投縣景觀吊橋退燒了 林明溱：另覓新賣點

2018-03-13 19:49

霍夫曼投千億海水採礦 台中議員提醒：不要變成騙局

2018-03-13 14:39

是真的！南科園區 明春可望見螢火蟲閃亮飛舞

2018-03-13 07:19

大彎北段將就地合法？ 柯P：歷史共業要解決

2018-03-13 20:08

「海水採礦」遭質疑 林佳龍：掌握不夠充分

2018-03-13 23:25

重陽敬老金是白癡政策？ 柯P：香灰也吃5千年了

2018-03-13 19:51

江啟臣要求交代霍夫曼投資MOU 中市府：謹慎查證辦理

2018-03-13 14:05

2018高雄內門宋江陣24日登場 有十大主題活動

2018-03-13 18:31

新竹地區首座滑板公園 3月中旬開工

2018-03-13 17:52

台中市長送神犬罐頭 搜救犬20秒吃完

2018-03-13 09:45

阿里山達邦崩塌地 栽鄒族民俗植物復原坡地

2018-03-13 07:19

中油桃園煉油廠何時遷？藍委批：行政院承諾跳票

2018-03-13 11:36

刷桃園市民卡 搭公車機捷優惠多

2018-03-13 08:59

連假封路對交通衝擊太大 基隆孝二路延期施工

2018-03-13 18:16

反對重陽敬老金？柯文哲：從郭台銘到遊民都領一樣多

2018-03-13 20:43

屏東立委下屆減為2席 今辦選區劃分公聽會

2018-03-13 18:19

一天來了2艘國際郵輪 高雄港熱鬧了

2018-03-13 18:35

影／江宏傑佳里推廣桌球 福原愛錄影祝福小球員

2018-03-13 14:43

漂洋過海只為與你相遇 大陸媳婦偏鄉教畫藝術紮根

2018-03-13 22:50

高雄港招商 引資設遊艇碼頭

2018-03-13 16:29

海水採礦投資案遭質疑 中市經發局長：霍夫曼非1人公司

2018-03-13 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top