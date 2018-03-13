漂洋過海只為與你相遇 大陸媳婦偏鄉教畫藝術紮根

2018-03-13 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



從大陸武漢嫁到台灣18年的王莉6年前開始在彰化偏鄉小學教小朋友畫畫，今年更要出畫冊義賣，將把所得捐做藝術紮根基金，她說，雖然一路走來冷暖自知，但「一定要保有自我，別放棄夢想」，重拾畫筆後，讓她再次看到自我價值，也活出光采。

「漂洋過海，只為與你相遇」王莉最近在移民署彰化服務站舉辦的畫展主題靈感，來自兒子在7歲時曾天真的對她說「媽媽會來台灣，就是為了與我相遇」讓她刻骨銘心。

「畫畫是要拚上全力進步，才可能吸引到老師的眷顧」王莉說，高三那年她決定要考美術系，小時候只是自己愛畫，並沒學過繪畫，當時父親還借了二千元人民幣讓她學畫一個半月，之後就只能靠自修，因為學生多，如果畫得很普通，老師根本也不會多指導。

她為了能吸引教授級老師「多看她的畫一眼，給予指導」，曾在零下十度的天氣包著凍傷的手，每天只睡3小時的練畫，終於成了美術系公費生。

但命運的安排卻讓她遠嫁台灣，放棄老師工作，和丈夫一起打拚養雞事業，在養雞場清理雞糞、撿雞蛋，她樣樣學著做，也曾有低潮期，後來開始寫部落格，並把畫作po上網路，得到很多網友的迴響和鼓勵，其中一名網友因緣際會向偏鄉小學推薦她擔任社團美術老師，讓她在大陸未實現的夢想，竟在台灣開花。

王莉指導繪畫的學生在多項比賽中得獎，前年她還帶著學生到台北領獎，學生做工的父母竟感激的對她說「老師的大恩大德我們銘記在心」，讓她更覺得要為偏鄉孩子盡心。

第一次搭高鐵到台北的學生路過星巴克咖啡店時，開心的指著星巴克要她看，王莉會心一笑買了一杯學生從未喝過的星巴克飲料給學生，學生卻喜滋滋的捨不得喝，還說要帶回彰化和弟弟一起喝，讓她覺得花了一天時間帶偏鄉孩子到台北領獎真是做對了。