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1600萬美化基隆河 汐止里長盼規劃除草

2018-03-12 21:38觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

十河局要進行基隆河除草及區段植栽綠美化，里長們提出建議，希望能夠針對各里不同地理...
十河局要進行基隆河除草及區段植栽綠美化，里長們提出建議，希望能夠針對各里不同地理環境，做好規劃除草工作。 圖／觀天下有線電視提供
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基隆河沿岸風景美，成了附近居民散步休閒的好去處，不過，一直以來雜草問題卻讓里長們很困難，去年會勘後，十河局1600萬的經費，要進行除草及區段植栽綠美化，今(12)日上午在汐止區福德市民活動中心召開說明會，里長們提出建議，希望能夠針對各里不同地理環境，做好規劃除草工作。

立委黃國昌服務處主任陳裕仁表示，去年7月份辦理過會勘，針美基隆河景觀很美，好多人散步休閒，還有騎自行車運動，不過，底下這比人還高的雜草，卻讓里長們好困擾，只是過了大半年進度如何，在福德市民活動中心召開說明會，對於基隆河汐止段高灘地綠美化的辦理進度及經費編列，當天也要求十河局、高灘處做說明。

里長們首先針對雜草問題，提出建議，城中里長廖福賢、江北里長謝祚敏都表示，希望就各里的地理環境不同，在除草的範圍也能有所調整，不過，現在除草等於都只除表面，根本不符合地方期望。

另外，當天多位里長也提出沿岸的流動廁所在過年前都被收走，沿岸好幾公里，除了星光橋的景觀廁所之外，真的很不方便，希望能協助改善。

立委黃國昌服務處主任陳裕仁表示，目前1600萬的經費有著落，除了雜草及綠美化之外，除了要求在動工前，再辦會勘到沿岸各里了解除草及美化需求，並且針對興建景觀廁所做評估，這次十河局擴充基隆河整理經費，一樣交由市府高灘處進行大範圍除草及針對各段需求，設計規劃綠美化，預計在四月要進行施工，讓基隆河風光更美。

綠美化廁所十河局

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