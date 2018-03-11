上任三年還債4百多億 柯P用世大運暗諷八年前花費高

2018-03-11 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台北市長柯文哲與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩，今天在新竹縣府大禮堂，進行公開對談，柯文哲談到全台各縣市都在負債，但他上任三年多，台北市已還債4百多億。

柯文哲說，世大運編預算是198億，執行完畢結算是152億。可以發現世大運開閉幕很成功，僅花3.6億，但他話鋒一轉，透露「八年前，同樣一個場地卻要花上5.4億。」

柯文哲說，在他上任當市長後，市府要追加預算，都得送市長室專案報告。他也會積極的了解為什麼得追加，結果大家都會緊張、有壓力，時間一久，他才發現，幾乎都沒有追加預算了。

柯文哲說，他很支持政治素人，畢竟政治沒有那麼困難，該做的都做，不該做的不要做，「我們只要正常的社會、國家就可以了」。

日前柯文哲被攻擊「沒有建設」，柯文哲回應，以前是一直負債，現在是一直還債。他算過資本額預算執行率，發現僅66%，這代表政府效率太差，他笑稱「該做的做，不該做的不要做，到年底就會發現，錢剩下很多。」

柯文哲舉例，「從前有一個餐庫，換一隻貓，結果老鼠都不敢動，倉庫就多了很多糧食」，話剛說完，全場民眾大笑鼓掌。