陽明山吉野櫻、水仙盛開 杜鵑、海芋後續接棒

2018-03-11 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



近日天候好轉，進行中的陽明山花季也百花盛開，櫻花部分有昭和櫻和吉野櫻盛開中，湖山綠地水仙目前也是盛開期。由於根據氣象預報，下周起氣溫會升高，屆時櫻花季將結束，因此想賞櫻的民眾，要好好把握最後機會。

公園處表示，要欣賞昭和櫻可到陽明公園噴水池與櫻花溪流區，目前已近開花末期。淡粉紅色的昭和櫻為日本園藝種櫻花，花瓣是很明顯的五瓣分離，瓣緣有明顯缺刻，是廣受喜愛的花種，除了白天外，噴水池於18到21時也有打燈可觀賞夜櫻。

吉野櫻主要分布在湖山綠地及陽明公園遊客中心前， 這兩天進入滿開期。吉野櫻也是日本園藝種，單瓣花，品種分為白色及粉紅兩種花色，幼嫩的枝條、葉背、萼筒以及花序都披有細毛，葉片形狀呈橢圓形或倒卵圓形。

湖山綠地的水仙花也是每年陽明山花季的壓軸，由陽明山公車總站往陽明公園方向走，大約在人車分道起點小廣場的對面。公園處沿著綠地中央的水池，以自然長條線形種植了約8000株的水仙花。高雅的水仙花在青山的襯托下，與繁花盛開的陽明公園對比，顯得格外寧靜清新，走近欣賞，還可聞到陣陣的香氣。