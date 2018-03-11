外來種毒草「銀膠草」入侵？ 台北尚未出現

2018-03-11 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



近來網路及通訊軟體LINE流傳訊息，有原產於中南美洲的植物「銀膠菊」在台灣蔓延，外表就像一般雜草，開出點點白花時和滿天星相似，可能讓不知情的民眾會誤摘作為插花材料，不過該植物整株含毒，有「國際毒草」之稱。北市公園處對此表示，目前台北市的監測紀錄尚無銀膠菊的蹤跡，公園也沒有，請民眾不要恐慌。

公園處表示，掌控外來物種的主管機關林務局會定期發布監測紀錄，目前銀膠菊發現的地點在中、南部，因為3月是銀膠菊開花的季節，所以每年都會在網路上有相關訊息流傳。公園處主任林賢達表示， 北市各公園的草地每月定期除草一到兩次，銀膠菊植株高30至150公分，如果生長一定會被發現清除。

林賢達表示，為了防範外來種植物入侵北市公園，定期都有人員巡視檢查，只要非公園處種植的植物，都會立即移除。若接到里長或民眾通報，也會馬上前往清除。他也指出，常見民眾將家中不要的盆栽植物移到公園種植，但公園並不是民眾的「開心農場」，亂移植盆栽不但讓景觀雜亂影響美觀，若帶有病蟲害還可能傳染給原本的植物。