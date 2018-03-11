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新北天燈節後淨山 清出4.22噸垃圾、平日2倍

2018-03-11 07:27聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北「天燈節」在元宵過後劃下句點，冉冉升起的天燈讓人記憶猶新，但造成平溪地區山林布滿掉落的天燈殘骸，清潔隊與志工們投入淨山，不僅撿回平常2倍的垃圾量，昨天短短2小時更撿滿了20餘袋垃圾。

新北觀旅局指出，觀光與自然環境保護需要取得「平衡」與不斷努力，因此天燈節後隨即舉辦淨山活動，號召民眾響應，志工們一路淨山，參與者還可進入山林認識平溪特有的生態環境與珍貴人文歷史，為環境、觀光發展永續努力。

平溪是國內外知名觀光景點，每年吸引大量外國觀光客前來遊玩，The Huffington Post（赫芬頓郵報）公布「2017年全球最佳節慶」，平溪天燈節與威尼斯嘉年華、美國紐奧良嘉年華及里約熱內盧嘉年華，並列二月最佳節慶。

為維護乾淨的山林面貌，環保局在天燈節翌日便出動60人進行環境維護，清運多達4.22噸垃圾量 ，是平溪平日垃圾量的兩倍。

另參與淨山百名志工昨天針對孝子山步道前段、冬瓜寮坑溪步道、菁桐捨石山步道、石底保甲路(賞魚步道)，4條路線進行淨山，個個手持清理用具、垃圾袋從平溪市民活動中心進入步道，2小時內撿拾了20袋垃圾。

新北民政局還找來退役與現役替代役男參與淨山，役男紀仁晟說，以往只知道平溪老街和車站，原來平溪步道、山林這麼值得探訪。居民王聖凱說，親身參與愛護家園，用行動認識自己家鄉，非常有意義。

志工們昨天投入平溪地區山林，撿拾天燈節後山區留下的垃圾與天燈殘骸，還給山區乾淨面...
志工們昨天投入平溪地區山林，撿拾天燈節後山區留下的垃圾與天燈殘骸，還給山區乾淨面貌。圖／新北觀旅局提供
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志工們昨天投入平溪地區山林，撿拾天燈節後山區留下的垃圾，還給山區乾淨面貌。圖／新...
志工們昨天投入平溪地區山林，撿拾天燈節後山區留下的垃圾，還給山區乾淨面貌。圖／新北觀旅局提供
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志工們昨天投入平溪地區山林，撿拾天燈節後山區留下的垃圾，還給山區乾淨面貌。圖／新...
志工們昨天投入平溪地區山林，撿拾天燈節後山區留下的垃圾，還給山區乾淨面貌。圖／新北觀旅局提供
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平溪天燈替代役男

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