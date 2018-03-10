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影╱平溪秘藏食材椴木香菇鮮甜 連山羌也愛偷吃

2018-03-10 09:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市平溪小農楊萬金以前開小吃店，後來回鄉重拾小時候老家種植香菇本業，他鑽研新的技術方法，將菇菌植入天然椴木，再移置田間山林遮避區域露天栽培，由於平溪濕氣較重，適合椴木香菇生長，吃起來特別鮮甜，是平溪秘藏食材。

楊萬金早先在樹林市區開小吃店，他把平溪老家田間栽種的椴木香菇及綠竹筍用於料理，很愛歡迎。後來因媽媽年紀大，且通勤距離遠，7年前回鄉就近照顧，並重拾小時候老家種植香菇的老本行。

他鑽研新的技術方法，將天然椴木植入菇菌培養，再移置田間山林遮避區域露天栽培，他研究了很多栽種的撇步，讓椴木香菇很不一樣，讓吃過的饕客都念念不忘。

楊萬金透露，因為於平溪濕氣較重的氣候特性，適合椴木香菇露天栽培，種植的椴木香菇特別鮮甜，只要放入少許薑絲及米酒提味並川燙就非常好吃，是他以前開小吃店時饕客們的必點料理，山林間山羌也都會「聞香而至」，常常會跑來偷吃這些露天美味食材，美味藏不住。

楊萬金經營十分安心農園，每周在248農學市集擺攤販售，去年開始女兒楊絲羽回鄉幫忙。他們以不施用農藥與化肥的方式種植綠竹筍及蔬菜，並放養土雞、撿拾土雞蛋，以傳統農家的方式生產最天然的食材。近期椴木香菇、綠竹筍及蔬菜也將申請有機驗證，投入有機農業生力軍。

他放養的土雞，平時只要天氣好就會放出雞舍讓牠們「運動」，特別的是飼料中不加抗生素，而是用平溪珠蔥的種苗紅蔥頭，來預防土雞們生病感冒，產出的土雞蛋大小不一，但天然好吃。

新北市政府農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，提供包括租地、驗證費用、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，由農會彙整申請，減輕農友負擔，也舉辦農夫市集，協助小農地產地銷，提供民眾當季新鮮在地蔬果。欲品嘗秘藏食材，可洽平溪區農會，電話：（02）24951052，十分安心農園楊萬金，電話0915088763或臉書搜尋：@gold.crops萬金小農。

平溪秘藏食材椴木香菇很鮮甜，山羌常來偷吃。圖／新北市農業局提供
平溪秘藏食材椴木香菇很鮮甜，山羌常來偷吃。圖／新北市農業局提供
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平溪小農楊萬金栽種椴木香菇，女兒植菌。圖／新北市農業局提供
平溪小農楊萬金栽種椴木香菇，女兒植菌。圖／新北市農業局提供
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平溪秘藏食材椴木香菇很鮮甜，山羌常來偷吃。圖／翻攝萬金小農臉書
平溪秘藏食材椴木香菇很鮮甜，山羌常來偷吃。圖／翻攝萬金小農臉書
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平溪秘藏食材椴木香菇很鮮甜，山羌常來偷吃。圖／翻攝萬金小農臉書
平溪秘藏食材椴木香菇很鮮甜，山羌常來偷吃。圖／翻攝萬金小農臉書
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平溪小農楊萬金栽種椴木香菇很鮮甜。圖／新北市農業局提供
平溪小農楊萬金栽種椴木香菇很鮮甜。圖／新北市農業局提供
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平溪小吃有機耕作

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