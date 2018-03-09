關手機、運動再加這本祕笈 她1年半上公職

2018-03-09 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



去年地方特考錄取生謝孟儒，原本想當老師，實習後發現自己不適合當老師，一畢業就考公職，卻意外落榜。她不氣餒，重拾書本、全力投入衝刺，靠關掉手機及固定運動，才準備1年半，即考取地方特考三等教育行政，也讓家人、朋友跌破眼鏡。

謝孟儒因對教育有興趣，大學時讀國立台北教育大學，也到新北市永和區秀朗國小實習半年，才發現原來老師不好當，壓力很大，體認到自己「不是當老師的料」，還是比較適合行政工作，一畢業後即投入高普考教育行政類科。

謝孟儒用1年半的時間準備公職，有大學4年基礎，加上考的是拿手科目，原認為一定能考上，沒想到成績一出爐，才知落差這麼大。慘遭滑鐵盧的她，長期存的積蓄已花光，不得不向現實低頭，一度萌生放棄考公職的念頭，進入私人企業擔任業務助理，賺取生活費，減輕家裡負擔。

「還是公職比較有保障」，謝孟儒說，從事業務助理工作，薪水才28K，工作內容和自己的志向差很大，工作1年，仍想嘗試公職，因為跟一般行業相比，公職較有保障，福利也較優，決定再給自己一次機會。

「不是在補習班，就是在往圖書館的路上！」謝孟儒說，在家裡有電視、電腦，很容易不專心，更容易鬆懈，加上自己是個很愛「滑手機」的人，為能心無旁騖，手機也不帶出門，直到晚上回家才會打開看訊息。

謝孟儒認為，讀書不應該是「無眠無日」，這樣很沒效率，首先作息一定要正常、生活規律，並且要睡飽，精神充足才能頭腦清晰，她每日上午平均10點進圖書館，再照著進度預習、複習，累了就休息一下。

她也養成運動習慣，到公園快走運動半小時，讓自己流流汗。謝孟儒說，因準備公職考試很孤苦又煩悶，只要快走，有運動體內會分泌腦內啡，原本負面情緒就能轉為正面能量，讀書會更有效率。