親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長卡關
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
國家考試

關手機、運動再加這本祕笈 她1年半上公職

2018-03-09 22:04聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

去年地方特考錄取生謝孟儒，原本想當老師，實習後發現自己不適合當老師，一畢業就考公職，卻意外落榜。她不氣餒，重拾書本、全力投入衝刺，靠關掉手機及固定運動，才準備1年半，即考取地方特考三等教育行政，也讓家人、朋友跌破眼鏡。

謝孟儒因對教育有興趣，大學時讀國立台北教育大學，也到新北市永和區秀朗國小實習半年，才發現原來老師不好當，壓力很大，體認到自己「不是當老師的料」，還是比較適合行政工作，一畢業後即投入高普考教育行政類科。

謝孟儒用1年半的時間準備公職，有大學4年基礎，加上考的是拿手科目，原認為一定能考上，沒想到成績一出爐，才知落差這麼大。慘遭滑鐵盧的她，長期存的積蓄已花光，不得不向現實低頭，一度萌生放棄考公職的念頭，進入私人企業擔任業務助理，賺取生活費，減輕家裡負擔。

「還是公職比較有保障」，謝孟儒說，從事業務助理工作，薪水才28K，工作內容和自己的志向差很大，工作1年，仍想嘗試公職，因為跟一般行業相比，公職較有保障，福利也較優，決定再給自己一次機會。

「不是在補習班，就是在往圖書館的路上！」謝孟儒說，在家裡有電視、電腦，很容易不專心，更容易鬆懈，加上自己是個很愛「滑手機」的人，為能心無旁騖，手機也不帶出門，直到晚上回家才會打開看訊息。

謝孟儒認為，讀書不應該是「無眠無日」，這樣很沒效率，首先作息一定要正常、生活規律，並且要睡飽，精神充足才能頭腦清晰，她每日上午平均10點進圖書館，再照著進度預習、複習，累了就休息一下。

她也養成運動習慣，到公園快走運動半小時，讓自己流流汗。謝孟儒說，因準備公職考試很孤苦又煩悶，只要快走，有運動體內會分泌腦內啡，原本負面情緒就能轉為正面能量，讀書會更有效率。

經1年半投入，今年3月地特榜單成績一出，謝孟儒如願錄取，她笑說，家人、朋友一得知消息，即恭喜她夢想實現，還搶著要為她準備「慶功宴」。她建議，可參考《考典實戰：萬用備考法 得勝示例》這本書，作者教導考生如何準備，逐步整理成考前的複習筆記，其實考公職都是有「撇步」的。

謝孟儒大學畢業即投入公職考試，不幸落榜後，她再度重拾書本如願考取。記者陳妍霖／攝...
謝孟儒大學畢業即投入公職考試，不幸落榜後，她再度重拾書本如願考取。記者陳妍霖／攝影
分享

圖書館實習

相關新聞

107年高普考 7月6日起舉行

2018-03-08 16:46

高普考7月6日登場 暫定需用名額3171人

2018-03-08 13:05

公民時事題／以權斂財謀色 中共前網路大總管魯煒遭「雙開」

2018-03-07 08:59

營養師千人請願 籲考選部勿作專業罪人

2018-03-05 21:00

教師檢定烏龍誤植4題 國小組考生統一送分

2018-03-05 16:34

警察、鐵路特考 下周二開始報名

2018-03-02 22:58

114博士報考地特 只錄取9人

2018-03-02 22:58

今年高考 新增材料工程、化學安全

2018-03-02 22:58

中年藍領 先拚空大 高普考雙榜

2018-03-02 22:58

高普考雙榜秘訣／解析考古題 用「回想法」複習

2018-03-02 22:58

公務員5點準時走人？ 他憧憬公職被網友狠打臉

2018-03-01 10:43

2.1萬人報考台電雇員 錄取率3.5%

2018-02-23 23:23

司法官、律師第二試 首重論述脈絡

2018-02-23 23:23

部分國考國文 取消測驗題 以作文為主

2018-02-23 23:23

拚手感！她考科每周全念一遍

2018-02-23 23:23

交換生看破海外工作 留台考公職

2018-02-23 23:23

考委贊成心理師高考改1年1次 提醒要給緩衝時間

2018-02-09 23:37

取消限制 重障今年也可錄取司法官

2018-02-09 23:37

兼職考生 她甩掉社群媒體專心備戰

2018-02-09 23:37

考公職／心理師高考 擬改為每年1試

2018-02-09 23:37

備考1年雙榜 賴家儀當廉政守門員

2018-02-09 23:37

試院通過 重度肢障者可考司法官

2018-02-09 08:06

專技、特考擬取消國文科測驗題 以多元型式作文為主

2018-02-09 00:29

專技等考試取消國文科測驗題 預定下半年實施

2018-02-08 14:44

軍轉文考試 最低門檻擬下修

2018-02-03 00:09

警察考試6月登場 內外軌需用逾5千人

2018-02-03 00:09

就是要當律師！她轉學轉系落榜 衝3年終於考上

2018-02-03 00:09

把握零碎時間 廁上、路上統統不放過

2018-02-03 00:09

鐵路特考下月報名 25類科招考1557名

2018-02-03 00:09

教師檢定應公布試題及答案 提點子成案

2018-01-29 12:09

司法特考出題少 考選部：盼完整陳述

2018-01-26 23:52

選擇題是否倒扣 桃捷招考：以簡章為主

2018-01-26 23:52

中鋼徵才461人 2月5日前報名

2018-01-26 23:52

課前預習 課後複習 勤整理筆記

2018-01-26 23:52

棄高醫大拚警專 挑戰當特勤

2018-01-26 23:52

司法特考出題少 考選部：考生可完整陳述

2018-01-21 14:07

法律門外漢 抓時間「聽」出高分

2018-01-20 00:01

「有夢就去追！」辭警職賠10萬 考大學拚上律師

2018-01-20 00:01

教檢不再公開考題 考生連署反對

2018-01-19 23:30
看更多

熱門文章

暨大附中生進校手機遭控管 學生家長反應大不同

2018-03-09 14:22

台大校長當選由校務會議釐清？ 遴委：教部自打嘴巴

2018-03-09 12:05

獨／文大董事長張鏡湖：文大、台大教部兩套標準

2018-03-09 11:14

文化董事長再出招 召開董事會但不討論校長

2018-03-09 10:26

學代會、研協會聲援潑漆遭下架 台大學生會長：可悲又幼稚

2018-03-09 13:07

177所實驗學校蓬勃發展 是否將成新的危機？

2018-03-09 08:44

北市第一所實驗國中 芳和國中體制內老師闢出實驗路

2018-03-09 10:12

金融證照輕鬆考取！ 中金院生自製超強攻略秘笈影片

2018-03-09 12:41

關手機、運動再加這本祕笈 她1年半上公職

2018-03-09 22:04

過來人家長實用建議 走入實驗教育前必看12關鍵問題

2018-03-09 09:06

新校長無法上任 文大代理校長：校務運作正常

2018-03-09 14:01

美聖母大學門多薩商學院 將在桃園設EMBA

2018-03-09 11:48

北市教育改變從國中開始 期待7所國中轉型實驗完全中學

2018-03-09 10:18

公辦公營實驗學校的一天 北市和平實小芬蘭式主題教學

2018-03-09 09:19

新校長遲遲無法上任 文大代理校長：校務正常穩定招生

2018-03-09 12:02

台南古都馬繪本暴紅 校方考慮二刷

2018-03-09 20:44

疾病分類專才需求大 護校生就業新藍海

2018-03-09 11:55

華岡行動聯盟籲教部 應速召開私校諮詢會處理文大爭議

2018-03-09 16:07

數感實驗室／你今天打手機了嗎？

2018-03-09 10:42

成功女性身影紀錄片 回顧成大歷史

2018-03-09 07:54

新北國小校長會議 朱立倫期勉加強群育

2018-03-09 14:36

海洋進行式莊明中創作展 中興大學展出

2018-03-09 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top