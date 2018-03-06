電桿卡路中間 汐止福德二路55巷行難安

2018-03-06 19:59 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區福德二路55巷兩支電線桿變成矗立在路中間，地方要求遷移或是乾脆地下化。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區福德二路55巷的電線桿不少，只是在旁邊社區蓋好，路變寬後，現在有兩支電線桿變成矗立在路中間，影響通行也危險，所以，在接獲陳情後，今(6)日上午立委黃國昌服務處、議員周雅玲服務處、台電、市府等相關單位人員就到了現場會勘，要求遷移或是乾脆地下化。

一眼看去，電線桿不少，不過，在靠近巷口的這兩支電桿，卻明顯卡在路中間，福德里長林山永表示，汐止福德二路55巷，過去的巷子本來沒這麼寬，不過，在新建社區蓋好後退縮，道路變寬了一點，再加上柏油重新一鋪，還有交通標線一畫，電線杆離紅線有一段距離，變成檔在路中間，造成通行不便，也有安全上的疑慮。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，根據了解，社區在之前有繳交台電一筆電纜下地的經費，只是不知道為何還沒能地下化，現在電線桿矗立在馬路上，還有巷口這支更誇張，還有傾斜現象，雖然有用鋼纜固定，但是，鋼纜橫跨在行人通行的廣場上，晚上視線不好，真的很容易絆倒，潛藏危機。

立委黃國昌國會助理賴嘉倫表示，在福德二路55巷的兩支電線桿明顯在道路中間，再加上有歪斜情況，已經影響交通，會勘後也請台電回去找社區繳交電纜下地經費的公文，一個禮拜的時間回覆，儘快改善，將檔路的電線桿下地，或是在地下化之前將妨礙交通的電線桿先做遷移的動作。