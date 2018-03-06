遮雨棚不擋雨 汐止防汛志工隊部濕答答

2018-03-06 19:59 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



十河局設置了防汛護水志工汐止分隊，不過，鐵皮屋頂的遮雨功能很差，下雨天水都噴進隊部裡頭，地方要求改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 為了監控基隆河水位及沿線的河川生態，水利署十河局設置了防汛護水志工汐止分隊，不過，鐵皮屋頂的遮雨功能很差，下雨天水都噴進隊部裡頭，今(6)日上午市議員廖正良服務處現場會勘，不過，礙於保固期還沒到，要增建設施，可能有困難，另外，週邊環境泥濘，地方也要求一併改善。

防汛志工汐止分隊長黃唐舜表示，在汐止建成路底的防汛公園裡有設置鐵皮貨櫃，就是水利署十河局防汛護水志工汐止分隊，平時待命或是有事開會都在這個隊部，但是，下雨天卻讓他們很頭痛，因為，門一開水就噴進去，整個內部濕答答尤其他們的工作內容之一也要監控基隆河水位，都是在颱風大雨時，真的好困擾。

因為，上頭的遮雨棚太短，擋不了雨，颱風大雨待命執勤時，雨正大，門一開大水整個潑進來，衣服全都濕了，在接獲陳情後，議員廖正良服務處就邀請相關單位人員現場會勘，不過，因為這由水利局施作的隊部，還在保固期內，一直到明年四月，如果要增建可能有困難，再加上目前使用的是中央水利署，工程經費得由十河局負擔，如果確定要做，市府水利局能做的，就是跟廠商解除保固期約。

建成里長黃信裕，另外，週邊環境亂糟糟，有油污，下雨天泥濘不堪，名為防汛公園，但是在之前舊機具移走後，只剩下滿地黑油還有滿地雜草泥土，下雨天都是爛泥巴，環境真的髒亂，這裡又是通往星光橋的門面，接下來市府高灘處也同意協助整理綠美化，讓環境景觀變好。