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盼10多年 海砂屋要變綠建築 北市新和國小動土

2018-03-03 18:04聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市萬華區新和國小「口」字型的勤學樓是50年以上沒有建照的海砂屋，地方等待10年多，斥資16億的新校舍工程今天動土，未來將蓋成多功能的綠建築，教學大樓預計明年8月就可完工，校方和家長笑容滿面。

台北市長柯文哲上午出席新和國小校舍整體改建工程動土奠基典禮時，戲稱「台北市最大的違建戶就是北市府」，新和國小就是其中之一。

新和國小過去雖然沒有發生落磚、大規模龜裂等狀況，但勤學樓4棟校舍皆為50年以上老建築，且部分無使用執照，另外2棟行政樓及新生樓氯離子過高，經耐震評估，專家建議拆除重建。

在地方期盼下，北市府斥資16億分兩期施工，第一期先建造活動中心、教學樓和幼兒園，預計明年8月完工，第二期再興建行政大樓預計111年完工。目前校舍已全棟包覆綠色紗網，避免揚塵影響學童上課。

新和國小未來可提供36個班級的量體，附設幼兒園除原有4班，未來會再增設1班2歲班、1班社區公共托育家園0至2歲班；同時建置地下停車場，提供社區居民逾300個停車位，並開放校園空間供民眾租借。

校長張伯謙表示，過去溝通階段也面臨多難題，尤其是北基地靠近市場，有多名佔用戶，校方從民國93年起就陸續和攤商簽訂搬遷約定，前一任校長也因此打過官司，過程波折，終於順利動工，學校師生和家長都非常期待。

家長會長朱曦雯說，她2個孩子未入學前就知道要改建，但一個以唸國中，一個是準畢業生，都享受不到新教室，但很高興未來的孩子可以在新和快樂學習。

位在南萬華的新和國小，未來將擁有設施完善且兼具美感、環保的綠建築校園，並與青年公園、馬場町河濱公園相連成綠帶，也將持續推展防災教育，作為民眾防災收容場域。

地方等待10年多，斥資16億的台北市萬華區新和國小新校舍工程今天上午終於動土。記...
地方等待10年多，斥資16億的台北市萬華區新和國小新校舍工程今天上午終於動土。記者魏莨伊／攝影
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目前新和國小勤學樓校舍已全棟包覆綠色紗網，避免揚塵影響學童上課。記者魏莨伊／攝影
目前新和國小勤學樓校舍已全棟包覆綠色紗網，避免揚塵影響學童上課。記者魏莨伊／攝影
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地方等待10年多，斥資16億的台北市萬華區新和國小新校舍工程今天上午終於動土。記...
地方等待10年多，斥資16億的台北市萬華區新和國小新校舍工程今天上午終於動土。記者魏莨伊／攝影
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幼兒園綠建築違建
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