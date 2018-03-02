百老匯音樂劇「貓」歌劇院完售 台南、台北還有票

2018-03-02 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



百老匯全本音樂劇「貓」在台灣巡迴演出，3月1日起連續4天在台中國家歌劇院演出，觀眾反應熱烈，「貓」一劇沒有台詞、沒有完整的劇情，但每隻貓的特色鮮明，所搭配的歌曲及舞蹈，呈現每隻貓的個性，觀賞時很容易跟著腳色進入到故事。

這次台灣巡演，以蘿拉．艾密特所扮演的「魅力貓」葛莉茲貝拉演唱的「Memory」觀眾共鳴最高，她清新嘹亮中帶點滄桑，成功感染現場氣氛，台下觀眾聽得如痴如醉。

昨晚在歌劇院首場演出，票房全滿，今天晚上還有一場，演員為了有完美表現，下午仍進行採排。寬宏藝術表示，台中4天全面完售，台南、台北場僅剩少量中高價位票價。

音樂劇「貓」劇情講述一年一度的傑利可舞會，在這特殊的夜晚，傑利可貓家族會聚集在一起高歌幾曲，來說明各自的特點及能力。在故事的最後，會由部落裡最德高萬重的老戒律伯，選出一隻貓兒，送往天堂獲得新生。

寬宏藝術指出，「貓」劇在1980年倫敦首演時資金籌措困難，原本的資助者臨時拒絕提供資金，面臨差點無法開演的窘境，好在最後還是順利開演，從此之後更是一舉成名，風靡三十幾年。