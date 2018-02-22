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文獻館與高史博合作 解密二二八國際檔案

2018-02-22 12:08聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

國史館台灣文獻館與高雄市立歷史博物館上午舉行《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》新書發表會，包括國史館館長吳密察、中研院台灣史研究所研究員杜正宇、高雄市立歷史博物館館長楊仙妃、國史館台灣文獻館館長張鴻銘與靜宜大學教授蘇瑤崇一起出席說明新書內容。

高雄市立歷史博物館去年2月推出「解密．國際檔案的二二八事件」特展，首度展出國外檔案機構與二二八事件相關的解密檔案，今年高雄市立歷史博物館進而與國史館台灣文獻館合作，將展出的海外檔案選譯為中文，以利於國人閱讀瞭解。

國史館台灣文獻館與高雄市立歷史博物館上午舉行《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔...
國史館台灣文獻館與高雄市立歷史博物館上午舉行《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》新書發表會，包括國史館館長吳密察（中）、中研院台灣史研究所研究員杜正宇（左二）、高雄市立歷史博物館館長楊仙妃（右二）、國史館台灣文獻館館長張鴻銘（左一）與靜宜大學教授蘇瑤崇（右一）一起出席說明新書內容。記者胡經周／攝影
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國史館博物館

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