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台北市長選舉擠爆 這8人表態都想參選決戰柯P

宣布參選台北市長　張顯耀找來漫威英雄站台

2018-02-21 11:47聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

陸委會前副主委張顯耀上午舉行「贏回台北 捨我其誰」記者會，正式宣布參選台北市長國民黨初選。

張顯耀希望以「城市有活力、區域大聯合、產業創亮點、青年好未來、兩岸能融合及國際新視野」來塑造臺北成為國際頂尖的智慧城市。

陸委會前副主委張顯耀（右）上午與妻子舉行「贏回台北 捨我其誰」參選台北市長記者會...
陸委會前副主委張顯耀（右）上午與妻子舉行「贏回台北 捨我其誰」參選台北市長記者會。記者侯永全／攝影
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陸委會前副主委張顯耀上午宣布參選台北市長。記者侯永全／攝影
陸委會前副主委張顯耀上午宣布參選台北市長。記者侯永全／攝影
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陸委會前副主委張顯耀（右三）上午舉行「贏回台北 捨我其誰」參選台北市長記者會，特...
陸委會前副主委張顯耀（右三）上午舉行「贏回台北 捨我其誰」參選台北市長記者會，特邀「漫威英雄」助陣。記者侯永全／攝影
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張顯耀陸委會國民黨

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