預防紅害 新北空品不良應變啟動

2018-02-13 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



空氣品質是近來民眾關心的議題，新北市長朱立倫年初宣布空品治理3面向7大作為及40項行動方案，並指示新北市空氣品質防制指揮中心，達到一級開設標準時，將由副市長進駐指揮，今也進行緊急應變演練，強化應變處理能力。

新北環保局說，今以去年12月31日空氣品質不良狀況為藍本，模擬收到環保署預報北部空品區次日空氣品質指標AQI大於150時，指揮中心立刻三級開設並發布訊息，後續則依二級、一級開設進行演練，並依照預報監測、組織發布、應變行動、減量回報、組織解除等步驟，落實通報防護及減量防制。

環保局說，當緊急應變達到一級開設，環保局立刻通知台電、南亞、中央印製廠等31家進行減產、降載或周邊環境洗掃，土城長庚醫院工程、汐止建案工程等10處大型建案施工工地，立刻進行灑水、覆蓋及加強洗掃的揚塵減量。

另外，衛生局、教育局、社會局、勞工局針對醫院、學校、社福機構、工會發布減少外出警訊；交通局、捷運局將宣導盡量搭乘大眾運輸；新聞局、民政局呼籲民眾減少外出、私人運具使用；環保局加強燃油車輛的攔檢稽查；消防局則就緊急情況進行病患救護。

副市長葉惠青說，新北紅色警戒天數從2011年36天，降至2017年的1天，但每年11月到隔年4月，北部受氣候、地形影響，容易發生細懸浮微粒(PM2.5)空氣品質不良，新北率先訂定AQI大於150的緊急應變機制。

※新北市空氣品質防制指揮中心開設標準

●三級開設：環保署預報北部空氣取空氣品質指標AQI大於150。

●二級開設：任一空氣品質監測站之PM2.5小時濃度大於54μg/m3。