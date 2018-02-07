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多棟大樓倒塌、餘震不斷！花蓮今停班停課 市長向外界求援

強震造成花蓮一大樓傾斜 餘震不斷更增搜救難度

花蓮地震傳大樓倒塌災情 新北快搜部隊整裝集結

2018-02-07 02:58聯合報 記者王長鼎╱即時報導

花蓮昨晚發生大地震傳大樓倒塌災情 ，新北消防局快搜部隊立即整裝集結，於今天凌晨前往松山機場搭乘飛機前往花蓮支援救災。圖／新北市消防局提供

花蓮昨晚發生大地震傳大樓倒塌災情 ，新北消防局快搜部隊立即整裝集結，於今天凌晨前...
花蓮昨晚發生大地震傳大樓倒塌災情 ，新北消防局快搜部隊立即整裝集結，於今天凌晨前往松山機場搭乘飛機前往花蓮支援救災。圖／新北市消防局提供
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