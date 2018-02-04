「改變自己才不會被欺負」武術老師寫書鼓勵親子練功夫

2018-02-04 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



曾被霸凌多年，最終靠學習武術改變一生的任培豪，10年前毅然決然當一位全職武術老師，帶著許多像他一樣沒有自信的孩子，透過武術強健體魄、找回自信。他將多年教學經驗撰寫成新書《親子一起練功夫》，適合讓家長成為孩子的武術貼身教練，親子共學，將在2月7日的2018台北國際書展舉行舉辦分享會。

任培豪常常受邀分享曲折的童年故事。他小時候在隔代教養的家庭成長，因體弱多病、缺乏自信，小學到高中長達6到7年被霸凌，那段時間桌子經常被塞滿垃圾，或書包課本不翼而飛。

他原期盼上高中換新環境一切就會好轉，但在放牛班裡，每個人都血氣方剛，被霸凌的情形還是老樣子，這才讓他覺悟，「如果不改變自己，無論去哪個環境，都會被欺負。」

想要強健體魄，想要不被欺負，兩個單純的理由，差點讓他誤入歧途，逃學、打電動、和七逃囝仔稱兄道弟，卻不能讓他擺脫被霸凌的校園生活，於是他想，「學武術就能防身吧」，繳了報名費走進傳統的跆拳道館，才改變人生。

如今他已是一名小有名氣的武術老師，也是武林文創的創辦人，曾教過許多「小培豪」，像他過去一樣缺乏自信的學生。有一名13歲的阿凱，過去表現溫吞、功課不好，常被同學朝笑，透過半年武術練習，如願考取國中武術隊成員，也重獲信心。

還有一位12歲的女孩小英，個性獨立自主又漂亮，因此成為班上男同學逗弄的對象，雖然長輩常說，拉一下馬尾無傷大雅，但小英覺得很不舒服，只能忍氣吞聲，學習武術後，小英會非常強悍告訴別人不能這樣做，學會保護自己，拒絕所有不舒服的輕浮舉動。