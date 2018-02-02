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2018臺北燈節記者會小提燈亮相

2018-02-02 11:53聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，副市長陳景竣（中）和左左右右出席，台北燈節將在2月24日正式開幕。

2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，左左右右出席。記者曾...
2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，左左右右出席。記者曾吉松／攝影
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2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，台北燈節將在2月24...
2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，台北燈節將在2月24日正式開幕。記者曾吉松／攝影
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2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，副市長陳景竣（中）和...
2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相，副市長陳景竣（中）和左左右右出席。記者曾吉松／攝影
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2018臺北燈節記者會上午舉行，「幸福GOGO」小提燈亮相。記者曾吉松／攝影
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