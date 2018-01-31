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宗教園區環評未過 靈鷲山將採行政救濟

2018-01-31 22:45中央社 台北31日電

環保署環評大會今天決議靈鷲山宗教文化園區不應開發。對此，靈鷲山佛教基金會晚間發出聲明表示，將委任律師採取行政救濟，確保近20年來所付出之心血。

靈鷲山佛教基金會擬在新北市貢寮山區開發宗教文化園區，但環評案卻從去年2月起在環評大會上卡關，歷經2次補件後，環評大會今天仍決議，靈鷲山宗教文化園區不應開發。

靈鷲山佛教基金會晚間發出聲明表示，對此一違法行政處分，將委請法律顧問永然聯合法律事務所進行行政救濟，維護合法權益，確保近20年來所付出之心血。

靈鷲山表示，宗教文化園區開發案，原計劃將在新北市貢寮山區建造地上5層、地下1層的「宗教文化園區」，開發面積2.57公頃。靈鷲山在89年第二次通盤檢討通過宗教文化園區，98年間正式掛件，至今已將近20年。根據民國106年10月18日行政院環保署環評審查委員會第319次會議議程決議，以贊成票數多過反對票1票，通過靈鷲山詳細補充聯外道路防災救援疏散及應變計畫，並要求再送修正用水平衡圖，民國107年1月31日前再送委員會討論確認。

靈鷲山認為，這樣的「確認會議」在沒有詢問確認負責防災及用水委員意見下，竟然態度出爾反爾，草率違法推翻上次決議，最後重新投票表決，竟否定近二十年的都市計劃，此種做法已經明顯不遵程序並違法。

靈鷲山說，民國107年初環保署委員剛更換，1月31日會議上很多新委員並未針對靈鷲山送件內容進行討論，反而去質疑之前已通過的聯外道路、救災等上屆委員決議細項，顯然違反正當程序，並違反信賴利益保護，完全無視靈鷲山近20年投入許多心力之努力，誠令人扼腕。

環評佛教貢寮
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